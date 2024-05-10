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毒販供出貨源被發現唬弄 警再鎖定查緝起獲大批毒品逮2藥腳

擔任毒品中盤商的竹聯幫龍堂楊姓分子被警方查獲大量毒品咖啡包。（記者劉慶侯翻攝）

擔任毒品中盤商的竹聯幫龍堂楊姓分子被警方查獲大量毒品咖啡包。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/10 13:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕擔任毒品中盤商的竹聯幫龍堂楊姓分子，去年被北市刑警大隊逮獲時，假意配合供稱毒品貨源都來自新竹南寮魚港；警方蒐證發現楊嫌滿口謊言。今年重新針對楊嫌調查，以回馬槍再逮獲對方，起獲大批毒品，另再逮獲兩名藥腳，其中林姓男子還在今年初參選桃園地區某里長，幸好低票落選。全案現由警方偵辦中。

北市刑大偵三隊掃黑專責隊去年間接獲情資，指稱在桃園地區的24歲竹聯幫楊姓男子，涉嫌販賣毒品獲取暴利，他所販售的對象也是以黑幫分子為主，因為提供的數量大，讓楊嫌躍居為毒品中盤商。

警方跟監蒐證，掌握楊嫌位在大溪區的據點，去年9月底前往搜索，查獲毒品彩虹菸、手機等不法證物。警訊中，楊嫌特別配合，還神秘地表示，貨源都來自新竹南寮漁港，交易時都在周邊的停車場內。

警方根據查扣的楊嫌手機等贓證物進行交叉分析和蒐證，確認楊嫌供述全都是在唬弄，於是重新針對楊嫌蒐證，發現對方交保後又重操舊業販毒，便再次鎖定楊嫌埋伏偵查。

警方日前掌握楊嫌位在桃園大溪福山一路的新據點，再次前往攻堅查緝，逮獲楊嫌和兩名藥腳，查扣毒品咖啡包、彩虹菸及毒品藥錠等不法證物。

警方調查中，發現逮獲的兩名藥腳中，其中34歲林姓男子，在今年還參選桃園地區某里長競選，但低票落選。警方訊後全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署，並追溯楊嫌幕後毒梟。

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