新北聯醫前主任陳識中5度收賄 判刑定讞

2023/11/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中（改名陳世瑀），被控任內採購案收受賄賂，已部分定讞入監，高等法院更一審今年三月認為陳識中另構成四件收賄罪、一件洗錢罪，五罪各判十月至二年四月徒刑；最高法院昨駁回陳的上訴定讞。實際應執行刑期，將由高院另行審酌裁定。

陳識中一共被起訴五件收賄罪、一件洗錢罪，其中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案，先前二審判刑兩年，三審駁回上訴確定，已經發監服刑。

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另四案和洗錢罪發回更審，更一審仍認定有罪，審酌陳識中已認罪並繳回賄款，且符合刑事妥速審判法減刑規定，五罪各量處十月、一年八月、一年九月、二年四月、一年徒刑，獲最高院維持而確定。

判決指出，陳識中於二○○九年起擔任當時台北縣立醫院的心臟內科主任，負責籌措成立心導管中心，並擔任標案複審人員，可決定廠商是否可參與投標，卻藉此收賄，分別於「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者五萬元賄賂，「心電圖分析系統採購案」收賄十五萬元，「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收賄卅六萬餘元，「心血管照護中心租賃採購案」收賄一一五五萬元，並將其中二百萬元洗錢匯入當時女友、後來配偶的帳戶隱匿。

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