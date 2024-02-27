「安博盒子」侵害國內外53頻道 業者重判4年加賠1.3億

警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。 （資料照）

2024/02/27 12:53

〔記者王定傳／新北報導〕台灣安博公司負責人黃博詮與中國盜版業者合作，販售安博盒子獲利，再藉由竊訊、輔助消費者安裝相應APP程式，將國內外72家電視台的影視作品提供給安裝者觀看，檢方在去年2月間依違反著作權法將黃男起訴，並請法院從重量刑；新北地院今日違反著作權法判處黃男4年徒刑，安博公司科處罰金100萬元，附帶民事求償部分，黃博詮及台灣安博公司須賠償18家電視台、53個頻道，每頻道250萬元，合計1億3250萬元。

合議庭今日是依「共同意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人之著作財產權」罪，判處黃男4年徒刑；台灣安博公司，其代表人因執行業務犯著作權法，科罰金1佰萬元。

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安博盒子是一款多媒體影音機上盒，爭議點在於內建APP可連接到業者機房，收看非常多免費但侵權的影片、節目，東京奧運期間，「黑人」陳建州被網友抓包使用安博盒子觀看愛爾達體育台，引發軒然大波。

檢警調查，黃博詮所販售的安博盒子雖有取得NCC審驗合格，但他卻與中國盜版業者合作，竊取訊號上傳至境外網路伺服器，非法播送包括緯來、東森、Discovery、富士電視台等53家公司的視聽著作。

檢方去年起訴時指出，黃男打著安博盒子「純淨版」名義，與境外盜版業者、電腦程式業者技術業者合作，藉由竊訊、輔助消費者安裝相應程式，形成侵權上下游產業鏈，混淆、戕害一般民眾的遵法觀念，更侵害我國維護智慧財產權的國際聲譽，黃犯後否認更拒絕提供手機解鎖密碼，態度不佳，建請從重量刑。

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