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協助、指導民眾安裝安博機上盒APP 光華商場店家負責人判刑4月

警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。（資料照）

警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。（資料照）

2024/02/02 15:37

〔記者王定傳／新北報導〕台灣安博公司負責人黃博詮販售安博盒子牟利，並藉由竊訊、輔助消費者安裝相應程式，將國內外72家電視台的影視作品提供給安裝者觀看；檢方還查出圓陽科技有限公司陳姓負責人、賴姓店長及鄭姓員工，在該公司光華商場門市推銷安博盒子時，指導、協助民眾安裝相關APP，新北地院依違反著作權法判處陳男4個月徒刑、賴女拘役30日、鄭男20日，3人都可易科罰金，圓陽科技處罰金10萬元；至於黃博詮涉案部分，預計2月底宣判。

檢方調查，3人明知該店所販售的安博機上盒可安裝「UBTV」、「UBLIVE」等APP，而這些APP所公開播送的頻道節目視聽著作，均未經如附表所示業者同意或授權，竟從2019年起至2021年間，在消費者購買安博機上盒時，於現場或以通訊軟體LINE指導、協助他們安裝「UBTV」、「UBLIVE」等APP，使消費者得以使用安博機上盒時，透過「UBTV」、「UBLIVE」等APP觀看這些頻道節目視聽著作。

檢警在2021年11月3日前往搜索，扣得圓陽公司所有供犯罪使用的安博機上盒49台、IPhone 7手機1支、MAC筆記型電腦1台、隨身碟1個、廣告立牌2個等。

合議庭認為，3人所為對著作權人潛在市場利益的侵害非小，且影響我國保護智慧財產權的國際聲譽及影視相關產業發展，迄未與各告訴人達成和解、賠償，但考量陳男及圓陽公司為安博機上盒的授權經銷商，買斷貨物、自負盈虧，賴女、鄭男則受僱於陳男，其等推銷安博機上盒，並指導、協助消費者安裝得以侵害著作權的APP等程式固助長侵權犯行，但屬犯罪階層中最末端角色，加上3人犯後均坦承犯行，因此做出上述判決。

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