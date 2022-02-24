涉詐領公款133萬餘元 民雄鄉代會主席周榮茂被起訴

民雄鄉代會主席周榮茂涉虛報或浮報公款，嘉檢今起訴。（資料照）

2022/02/24 10:43

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義縣民雄鄉鄉民代表會無黨籍主席周榮茂，被控涉嫌於2015年起至2020年虛報或浮報購買茶葉、酒品、宴席餐飲收據，由鄉代會不知情會計登載請領公款，再交給周男，5年來詐領金額約133萬7180元，嘉義地檢署今天偵查終結，依涉犯貪污治罪條例罪嫌起訴。

檢調專案小組去年11月11日傳喚周男到案，檢方複訊後認為周男犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、湮滅證據之虞，當庭逮捕收押，目前仍在押。

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起訴書指出，周榮茂擔任鄉代會主席，明知未實際購辦物品，不得以不實收據請領或浮報價額詐領公款，然自2015年2月起，以虛報或者低價高報、少量報多量等方式，利用空白收據填載不實內容請領公款。

檢調小組清查，茶葉部分自2015年4月到2020年6月，每次虛報、浮報2萬6400元至9萬9300元共18次；2019年1月未實際買酒，卻拿酒商空白銷貨憑據單填載30瓶數量、每瓶單價1550元等內容，虛報4萬6500元；另於2015年2月到2020年9月，以低價高報、虛報、少量報多的方式，向鄉代會每次虛報、浮報3500元至6萬8400元不等金額；以及在2018年10月、2020年2月跟10月，浮報桌次跟採購餐點約3500元到9萬7500元等金額。

檢方表示，周男犯罪所得133萬7180元，將依刑法宣告沒收，如全部或一部不能沒收，將追徵其價額。

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