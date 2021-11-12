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    被控涉貪 民雄鄉代會主席周榮茂收押禁見

    嘉縣民雄鄉代會主席周榮茂被控涉貪，法院裁定收押禁見。（資料照）

    嘉縣民雄鄉代會主席周榮茂被控涉貪，法院裁定收押禁見。（資料照）

    2021/11/12 16:01

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂疑因採購茶葉等經費核銷問題，涉犯貪污治罪條例「浮報價額罪」，昨天被帶回嘉義縣調查站偵訊後，深夜移送嘉義地檢署，今天檢方複訊後，認為周男犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、湮滅證據之虞，當庭逮捕，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

    嘉檢表示，嘉檢檢察官陳靜慧指揮嘉縣調查站，偵辦周男（62歲）涉嫌浮報公款情事，經嚴密蒐證後，9日專案小組發動搜索。經初步調查，周男自2015年起擔任民雄鄉代會主席，利用鄉公所編列經費購買茶葉等物品機會，自該年起以空白收據，浮報填載款項後，再將不實收據交予鄉代會，持以核銷該等款項。

    專案小組9日到民雄鄉代會搜索，除帶走相關資料，傳喚周男及帶回2位代表會職員及相關人員偵訊。值鄉代會定期會開議期間，周男受不被逮捕或拘禁的「保護傘」保護，9日訊後，10萬元交保。

    待10日定期會結束，檢方昨天再對周男發出傳票，周男不見蹤影，專案小組收到消息指周男「可能躲一下」，擔心他落跑，隨即開出拘票，下午循線找到周男，周男當下配合傳喚到案，被帶至嘉縣調查站偵訊。

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