浮報人頭詐領公款 瑠公農田水利會前站長判3年10月定讞

最高法院。（資料照）

2022/02/22 11:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市瑠公農田水利會社子工作站前後任站長張坤釧、周萬益，與監工陳國明、陳柏祥等4人，以溝渠除草、清圳等名目，利用人頭浮報每工每日1600元至2000元工作費，17年間共詐領426萬1000元公款，一審各依「利用職務上機會詐取財」將4人各判刑1年10月至3年10月，張坤釧、陳國明上訴二審被駁回，再上訴三審，日前仍被最高法院駁回定讞。

4人皆在偵查時自白認罪並繳回犯罪所得，一審台北地院判決認定，張坤釧自2001至2012年擔任社子工作站站長11年多，詐領269萬餘元，陳國明2001至2019年任正式監工17年多，詐領138萬餘元，2人皆判刑3年10月、褫奪公權3年，張另併科罰金25萬元。

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周萬益2013至2017年任站長5年多，詐領金額12萬元，陳柏祥2016至2019年任正式監工3年多，詐領6萬元，2人各判刑2年、1年10月，各緩刑5年、3年，義務勞務60小時，法治教育各12場、6場。

未獲緩刑且須褫奪公權的張坤釧、陳國明不服，認為判太重，上訴高院但被駁回，再上訴最高院，最高院仍認為此罪刑度為7年以上，因偵查時自白已減刑，2人皆詐領10餘年、金額上百萬元，貪瀆情節程度遠大於另2人，原審判決無誤，駁回上訴定讞。

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