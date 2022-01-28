持假槍空包彈只搶到5050元 加重強盜罪判4年

黃男持假槍與空包彈搶劫超商，只搶到5050元，卻沒想到觸犯加重強盜罪判刑4年。（示意圖、資料照）

2022/01/28 13:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子前年11月29、30日，持假槍1把與空包彈13發，於兩家超商搶劫店員，共得款5050元，30日當天就被警方逮捕，他搶劫手法是亮槍，對店員說「給我錢」，法院審理時，他辯稱假槍無法擊發，不具殺傷力，不構成強盜，只構成恐嚇取財罪，律師也宣稱店員並無畏懼，不構成強盜罪，不過，法官卻認為，強盜罪是指「使被害人萌生恐懼心理，達到不能抗拒的程度」，店員供稱畏懼黃男手上持槍，顯示已達攜帶凶器強盜罪（加重強盜罪）要件，依強盜罪判刑4年。

判決書指出，黃男先於前年11月29日清晨2時許，持不具殺傷力的假槍1把（槍管未暢通），以及同樣不具殺傷力的空包彈13顆，到中市一家超商，取出槍彈並威脅店員「有錢嗎？」，店員畏懼生命受危害，交出4600元，翌日（30日）清晨他故計重施，又跑到另一家超商，拉動假槍滑套，將槍枝槍放在腰際下擺，對店員威脅「把東西給我」、「不要逼我動手」等語，店員遂將一把零錢共450元交給他，不過，數小時後，黃男就被警方逮捕並查扣槍彈。

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台中地院審理時，黃男辯稱只有持假槍恐嚇，假槍沒有殺傷力，只構成刑度低的恐嚇取財罪（6月至5年徒刑），不構成強盜罪（7年以上徒刑），法官卻認為，強盜罪是「壓制被害人之抗拒狀態」、「使被害人精神上萌生恐懼之心理，以達到至使不能抗拒之程度」而言，黃男雖僅展示槍枝，沒有瞄準兩名店員，但在一般人無法辨識是否真槍時，基於趨吉避凶的人性，自會認定為真槍而聽從黃男，黃男觸犯攜帶兇器強盜的犯意甚明，但考量他持的是假槍空包彈，且沒有傷害對方，也與對方和解，據此減刑而輕判4年。

黃男上訴二審，辯詞與一審相同，堅稱自己無傷人之意，也沒有傷人之舉，不構成強盜罪，台中高分院見解與一審相同，駁回上訴，可上訴三審。

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