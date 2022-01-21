男偷萬元彩券落跑還製造「斷點」 躲回賊窟仍被逮

楊嫌作案時被店內監視器拍下身影。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/21 10:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕40歲楊姓男子專挑彩券行下手強盜或竊盜，月前他在桃園搶得價值約8千元的彩券後，即被警方逮獲；但他交保獲釋後，馬上就到台北市懷寧街故技重施，為製造「斷點」，還多次搭車至中壢、嘉義。北市警中正一分局經追查，最後在新北市中和區將他緝獲，依法送辦。

警方表示，目前無業的楊嫌，專門鎖定彩券行或通訊行下手，主要原因是彩券行經營者泰半是殘障人士，無法起身追趕他，至於通訊行則是經常人手不足，他就趁店員忙碌時，混水摸魚伺機竊盜。

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警方表示，楊嫌在去年12月14日，在桃園市中壢區相中一家彩券行店內人稀少，便假藉購買彩券，要求老闆拿取身後彩券，伸手強搶面額200元的彩券40張，隨即拔腿逃逸。

桃園市警局當日即逮獲楊嫌到案，移送桃園地檢署偵辦。但楊嫌旋即獲得交保，翌日不到24小時內，就搭車北上，前往北市中正區懷寧街一處彩券行，以同手法下手行竊，得手面額200元彩券50張。

警方調查，楊嫌作案後即搭程客運至桃園中壢、再轉搭客運至嘉義，製造斷點，意圖讓警方無法利用街頭監視畫面追查他的行蹤。

北市警中正一分局經追查，研判對方最終仍會回到租賃的新北市中和住處，經派員埋伏守候，最終仍將他逮獲，當場查扣彩券一批，全案以竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

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