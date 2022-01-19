萬華阿公店宰客 茶室女灌醉客人後竊卡盜領被活逮

楊嫌盜領被害人財物時衣著。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/19 07:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台北市萬華區阿公店工作的50歲楊姓女子，昨日凌晨全身包裹密實的在提款機前不斷取款，巡邏員警查覺有異查詢，卻發現提款卡另屬他人。經調查才發現王姓被害人前日被楊招攬至茶室消費，結果酒醉後遭楊女趁機竊走，至今都不知遭竊領逾12萬元。全案訊後依法究辦。

北市警萬華分局巡邏警網，是18日凌晨4時左右，在廣州街一帶執行巡邏勤務，行經廣州街萊爾富超商ATM前，發現楊女正拿著兩張提款卡提領現金。

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警方鑑於對方全身包裹地密不透風，且見警方接近簽巡時顯露出驚慌神色，警方一度懷疑是詐欺集團領款車手，警方隨即攔下盤查，楊女一直無法詳實說明提款卡為何人所有。

警方當下立刻透過銀行查詢系統終於找到王姓卡片所有人，經聯繫王姓被害人至現場，並詢問王民提款卡是否仍在身上，王民聞後檢視自身皮夾，才發現皮夾內提款卡、身分證俱已遭竊。

王男供稱，他日前在被楊女招攬至阿公店飲酒，懷疑是對方趁他醉倒時藉機竊取卡片，並利用他神智不清時問出他的信用卡密碼。

不過，楊嫌警訊中一概不承認她有偷竊行為，及如何取得對方提款卡。警方只得當場將她逮捕。

警方調查，楊女利用時間差，已提領總額高達12萬5千元，全案移送台北地檢署偵辦，並將擴大追查有無其他被害人。

楊嫌提領之現金125000與提款卡、明細等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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