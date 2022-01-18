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    首頁　>　社會

    以色列惡漢搶名牌包 差點把人打瞎

    台中地檢署依強盜使人重傷害罪起訴約瑟夫。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署依強盜使人重傷害罪起訴約瑟夫。（記者張瑞楨攝）

    2022/01/18 12:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕戰鬥民族？在台擔任業務經理的以色列男子約瑟夫，去年騎機車在台中市區內，與開車的吳姓商人起行車糾紛，約瑟夫見吳車內有LV名牌背包，涉嫌動手強盜，兩人拉扯時，吳男手指骨折，左眼被約瑟夫打得重傷，視力嚴重受損，約瑟夫見圍觀民眾愈來愈多，他趕緊騎機車逃逸而強盜未遂，台中地檢署依強盜使人重傷罪起訴。

    起訴書指出，以色列籍的約瑟夫，去年10月12日騎機車行駛於中市市政北二路，吳姓男子開車行駛於同路段，兩人起行車糾紛，吳男在市政北二路與河南路口攔停約瑟夫，他打開車窗與約瑟夫理論。

    約瑟夫走近吳男汽車，見車內有一只LV名牌包（內置現金10萬、70萬名表與平板電腦等物品），放置於副駕駛座，他伸手強取背包，吳男趕緊用右手拉住名牌包帶子，約瑟夫力氣很大，吳解開安全帶，改以雙手拉住名牌包，卻被約瑟夫拖到副駕駛座，約瑟夫並要求吳男放開名牌包，雙方拉扯時，吳男左手小指、右手中指骨折。

    約瑟夫見吳男不放手，用右拳毆打吳男左臉部，導致吳男左眼的眼球破裂，合併水晶體脫位等傷害，嚴重減損左眼視力，約瑟夫動手打人時，路旁圍觀路人愈來愈多，他沒有得手名牌包，立刻騎機車逃逸。

    檢方偵查時，約瑟夫不否認毆打吳男，也不否認拉扯名牌包，但他否認有強盜犯意，台中地檢署不採信，依刑法332條，犯強盜而使人重傷害罪起訴，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑。

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