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    首頁　>　社會

    惡甥舅山區搶劫男護理師 各判7年8月徒刑

    潘俞宗（圖中）夥同外甥涂家誠搶劫。（資料照）

    潘俞宗（圖中）夥同外甥涂家誠搶劫。（資料照）

    2022/01/18 12:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣男子潘俞宗、涂家誠是舅舅、外甥關係，兩人去年缺錢花，竟異想天開於山區行搶，見夏姓護理師獨自登山，持黑色短槍1支（未扣案）強盜，先取走夏男現金，再將他綁在深山大樹樹幹上，夏男自行脫困，步行9小時幸運獲救，沒有凍死山區，台中高分院依共同犯攜帶兇器強盜罪，將這對甥舅各判刑7年8月，可上訴三審。

    判決書指出，潘俞宗、涂家誠兩人去年缺錢而當起山區大盜，去年3月19日於南投縣魚池鄉金龍山，準備繩索等犯罪工具後，於山區見擔任護理師的夏男獨自開車到步道，兩人尾隨跟蹤，接近中午時，見夏男於步道涼亭休息時，蒙面持未扣案的短槍，將夏男綑綁帶離現場，夏男反抗時，涂男還對旁邊射擊1槍威嚇。

    這對甥舅將夏男綑綁蒙面，由潘男駕駛，涂男於路途中，搜得夏身上的財物1300元、身分等證件與金融卡等，還取得小客車鑰匙，逼問夏男，得知紅色小客車停放位置，兩人換乘夏男汽車，將夏男載到南投縣仁愛鄉武界山區，先毆打夏男一頓，逼問金融卡密碼，再將夏男綁在樹幹上，致夏男身體多處擦傷。

    兩人駕駛夏男的車，跑到自動提款機盜領贓款4萬5000元，夏男則自行脫困，徒步下山求助，警方很快於南投埔里逮捕涂男，潘男則一度逃到阿里山躲藏，見警方追緝不捨而投案。

    南投南投地院以攜帶兇器強盜罪，均判處兩人各7年8個月徒刑，兩人上訴二審，台中高分院駁回，可再上訴三審。

    涂家誠被警方於埔里逮捕。（翻攝資料照）

    涂家誠被警方於埔里逮捕。（翻攝資料照）

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