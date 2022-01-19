高雄民宅兵工廠被突擊瓦解 主嫌求情：幫阿嬤買餐

兵工廠隱身民宅雄警突擊瓦解查獲3把手槍及子彈，主嫌李姓男子的阿嬤還擔心金孫被警帶走，員警不忘安撫這位阿嬤。（民眾提供）

2022/01/19 09:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄36歲李姓男子涉嫌把住處當兵工廠，改造槍械子彈新興分局持搜索票突擊，查獲金牛座操作槍1把、貝瑞塔操作槍2把、9mm子彈14發、裝飾子彈17發，以及改造工具一批，李嫌辯稱槍彈是從網路上買來收藏把玩，警方今依違反槍砲彈藥條例送辦，並擴大追查槍彈流向。

新興警方今指出，中正所專案人員日前接獲情資，一名住在三民區的李姓男子（36歲），疑似在住處藏身兵工廠，涉嫌有從事槍枝改造的不法行為，連日蒐證見時機成熟，昨持搜索票入內查緝，並在李男房間內，起出3把手槍、各式子彈31發，以及一批改造工具。

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由於搜索當時只有李嫌和他的阿嬤在家，阿嬤年邁行動不便，他向員警請求幫阿嬤買餐，警方同意協助為阿嬤買餐，也告誡李男既然孝順阿嬤，就不該非法擁有槍械，讓阿嬤操心。

據了解，李男稱在網路平台購買該批槍枝，聲稱這些操作槍只是自己買來收藏，至於子彈部分也是購買槍枝時一併寄來的，他否認改造槍械，並稱因不曉得該如何處理這些槍彈，便一直收藏在房內，對於李男說詞警方仍持保留態度，將持續追查其該批槍械有無涉及其他不法刑案，全案訊後依違反槍砲彈藥條例移送檢方偵辦。

分局長古瑞麟表示，去（110）年高雄市暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，減少了126件，減少45.3%，另槍擊案件：110年發生6件，與109年相較減少7件，減少54%，所有槍擊案均全數偵破，歸功於努力掃蕩非法槍彈的辦案人員，將持續將查緝非法槍枝列為重點工作，從源頭斷根，以有效遏阻不法槍枝之來源。

兵工廠隱身民宅雄警突擊瓦解查3槍，主嫌李姓男子的阿嬤還擔心金孫被警帶走，員警不忘安撫這位阿嬤。（民眾提供）

兵工廠隱身民宅雄警突擊瓦解查3槍，主嫌李姓男子的阿嬤還擔心金孫被警帶走，員警不忘安撫這位阿嬤。（民眾提供）

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