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    騙黃金收購商上門強盜400萬 多次開槍法官不輕饒

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/01/20 16:29

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子吳義樑聲稱為了替岳母籌錢治病，竟騙想收購黃金的沈男夫妻上鉤，然後動手強盜現金400萬元後逃逸，沈男與見義勇為的路人合力追捕時，吳男還多次開槍，所幸槍枝故障都未能擊發，新竹地院認為吳男先前就有開槍強盜前科，可見其毫無悔意，依強盜罪重判11年半。

    判決書指出，男子吳義樑聲稱為了籌錢替岳母治病，去年3月25日晚間經網路搜尋，見沈男所經營的貴金屬珠寶公司在網路上刊登收購黃金廣告，於是連繫沈男假稱欲出售黃金，沈男開車載妻子抵達後，吳義樑佯稱要回家拿黃金，沈男不疑有他而讓吳男上車，車開到新竹縣湖口鄉光復東路與工業一路交岔口時，吳男掏槍拉扳機，朝開車的沈男瞄準，質問：錢在哪裡？

    沈男夫妻心生畏懼致無力抵抗，沈男趁機跳下車求救，吳義樑遂搶走車內現金2袋共計400萬元下車逃逸，吳男發現沈男緊追在後，即持槍數度朝沈男扣扳機，但因故無法擊發。

    此時一名吳姓男子見義勇為下車協助沈男追捕，吳男竟持槍朝吳男威嚇，企圖強行開走吳男小客車逃逸，吳男及沈男趁其不注意之際，合力壓制吳義樑並奪下手槍，扭送法辦。

    法官審酌吳男前有多次非法持有槍彈前科，2019年12月因計畫性持槍強盜，經桃園地院判刑6年10月，再度計畫性持槍犯下本案強盜犯行，並企圖在公眾場所劫車逃逸，嚴重危害社會治安，且數度對被害人扣下扳機，將被害人生命、身體置於重大威脅之中，惡性仍相當重大，且他先前在桃園地院前持槍強盜未遂案中，因對被害人開槍成傷，足認其未見有何悔悟之心。最後依強盜罪判刑11年半。

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