持刀搶超商2萬餘元 緩刑男被法院重判8年

何姓男子手持西瓜刀恫嚇超商店員，搶走2萬4900元現金。基隆地院近日審結依加重強盜罪判他8年徒刑，還要追徵被他花掉的5069元。（記者林嘉東攝）

2022/01/22 21:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕23歲何姓男子缺錢花用，手持西瓜刀闖入超商內，指向店員恫嚇：「你不想受傷就把錢拿出來！」，強盜走台幣2萬4900元現金；未料，何男得手3個多小時，只花5069多元買了遊戲卡、香菸，就被警方逮獲。基隆地院近日審結依加重強盜罪判他8年徒刑，還要追徵被他花掉的5069元。

判決指出，23歲的何男缺錢花用，去年7月某日晚間8時許，進入基隆市中山區中和路一家超商時，發現張姓店員與吳姓男子在聊天，先支開吳後，走進櫃台內，從腰際抽出一把刀刃長20公分的西瓜刀，指向張男恐嚇：「你不想受傷就把錢拿出來！」

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張被何男突來舉措嚇到，依何的要求將錢收銀機內的現金全交付給何男，等何男離去後報警。

警方獲報調閱店內監視器發現，強盜超商的男子身穿黑色T恤，得手後騎機車離去。

基隆市警四分局警員在案發3個多小時後，循線在路上逮到何男，並在他身上起獲剩下的1萬9831元贓款。

何說，他強盜2萬4900元現金後，買遊戲點卡、香菸花掉5069元。檢方調查後將何男依加重強盜罪嫌起訴。

判決指出，何男從腰際取出西瓜刀後，指向張男時，恫嚇：「你不想受傷就把錢拿出來」，致張男不能抗拒交錢，觸犯刑法加重強盜罪。

此外，何男日前才犯下搶奪案件，被法院判處6月徒刑，緩刑2年；未料，何男在緩刑期間又犯下持西瓜強盜超商案，因此依加重強盜罪判處何男8年徒刑。

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