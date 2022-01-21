約炮APP「照騙」釣男網友 詐團成員揭密：4個月賞「百鳥」

詐騙集團成員用的網美照片，他們說，「工作手機」一來，就有陌生女性的系列照片，他們都是用手機裡面的照片來騙人。（記者王捷翻攝）

2022/01/21 06:11

〔記者王捷／台南報導〕南市警五分局破獲用「兩面手法」詐騙的犯罪集團，傅姓男子向非法博弈平台聲稱可以拉賭客加入，再由其他共犯盜用網美照，到約炮軟體上找陌生男子聊天，騙他們投入大筆資金到博弈平台，半年獲利近300萬，但也有猴急的男網友，看到有詐欺成員用「照騙」加好友，秒傳屌照，有成員4個月看了上百張屌照，還要嬌稱「好大」、「好猛」，讓被害者陷入騙局，警方初步調查有20多名被害人，並逮捕傅男共7名成員，以組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌移送。

40多歲的傅男曾在詐欺集團的機房內工作，因此熟悉許多詐騙手法，但是他認為假檢警的詐騙方式雖然可以獲得大量現金，但是有容易被溯源的缺點，所以想出用博弈包裝詐欺的方式騙錢，他在詐騙前先與轉介國外博弈平台的代理商套好招，這個方式是先把被害者騙進來，無論怎麼下注，起初都先讓被害者獲利，取得被害者的信任後，再騙他們投入更多資金，等把大筆贓款騙到手，雙方再來拆帳。

請繼續往下閱讀...

雙方談好條件，由傅男分4到5成的贓款，其餘由博弈平台以及博弈代理商分，博弈平台處理好後，傅男又透過以前的人脈找來6人，分為「男生組」與「女生組」，男性共犯拿到工作用的手機後，負責用手機裡面盜用的網美照片，辦交友軟體帳號，「女生組」則是扮演「客服人員」的角色，當被害人懷疑時，由他們出面說明。

由於擔心「女生組」無法應付被害人的問題，傅男與其他共犯拉入LINE群組，有詐欺經驗的傅男在第一時間下指導棋，為了避免警方與犯罪連結，傅男還特別將LINE群組的名字改成「美甲美睫群組」。

有成員透露，假裝網美誘騙被害人的第一步就是要強調自己單身，自介的內容要想一些「公主語錄」，並且一開始不能太熱情，要裝作高冷的樣子，才不會有破綻，接著要暗示對方自己很有錢，只需要真正的愛情，如果只是每天溫情送暖，這就不是詐騙的對象，真正的目標是那些好奇「為什麼你很有錢」的人，對被害者用話術洗腦。

不過，仍然有一些很著急的網友，一見到詐騙集團的成員用網美照加好友就傳露鳥照，還一直問嫌犯大不大，讓躲在網美照背後的詐欺成員覺得很噁心，但為了騙錢還要配合對方；傅男用這個方式不到半年不法獲利300多萬，警方在獲報後調查了3個多月，在19日晚間到台中、台南多處逮捕7名嫌犯，訊後以詐欺、賭博、組織犯罪條例移送南檢。

警方起獲的犯罪工具與贓款。（記者王捷攝）

警方移送傅姓主嫌（前排中）等其他共犯。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法