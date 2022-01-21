為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    約炮APP「照騙」釣男網友 詐團成員揭密：4個月賞「百鳥」

    詐騙集團成員用的網美照片，他們說，「工作手機」一來，就有陌生女性的系列照片，他們都是用手機裡面的照片來騙人。（記者王捷翻攝）

    詐騙集團成員用的網美照片，他們說，「工作手機」一來，就有陌生女性的系列照片，他們都是用手機裡面的照片來騙人。（記者王捷翻攝）

    2022/01/21 06:11

    〔記者王捷／台南報導〕南市警五分局破獲用「兩面手法」詐騙的犯罪集團，傅姓男子向非法博弈平台聲稱可以拉賭客加入，再由其他共犯盜用網美照，到約炮軟體上找陌生男子聊天，騙他們投入大筆資金到博弈平台，半年獲利近300萬，但也有猴急的男網友，看到有詐欺成員用「照騙」加好友，秒傳屌照，有成員4個月看了上百張屌照，還要嬌稱「好大」、「好猛」，讓被害者陷入騙局，警方初步調查有20多名被害人，並逮捕傅男共7名成員，以組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌移送。

    40多歲的傅男曾在詐欺集團的機房內工作，因此熟悉許多詐騙手法，但是他認為假檢警的詐騙方式雖然可以獲得大量現金，但是有容易被溯源的缺點，所以想出用博弈包裝詐欺的方式騙錢，他在詐騙前先與轉介國外博弈平台的代理商套好招，這個方式是先把被害者騙進來，無論怎麼下注，起初都先讓被害者獲利，取得被害者的信任後，再騙他們投入更多資金，等把大筆贓款騙到手，雙方再來拆帳。

    雙方談好條件，由傅男分4到5成的贓款，其餘由博弈平台以及博弈代理商分，博弈平台處理好後，傅男又透過以前的人脈找來6人，分為「男生組」與「女生組」，男性共犯拿到工作用的手機後，負責用手機裡面盜用的網美照片，辦交友軟體帳號，「女生組」則是扮演「客服人員」的角色，當被害人懷疑時，由他們出面說明。

    由於擔心「女生組」無法應付被害人的問題，傅男與其他共犯拉入LINE群組，有詐欺經驗的傅男在第一時間下指導棋，為了避免警方與犯罪連結，傅男還特別將LINE群組的名字改成「美甲美睫群組」。

    有成員透露，假裝網美誘騙被害人的第一步就是要強調自己單身，自介的內容要想一些「公主語錄」，並且一開始不能太熱情，要裝作高冷的樣子，才不會有破綻，接著要暗示對方自己很有錢，只需要真正的愛情，如果只是每天溫情送暖，這就不是詐騙的對象，真正的目標是那些好奇「為什麼你很有錢」的人，對被害者用話術洗腦。

    不過，仍然有一些很著急的網友，一見到詐騙集團的成員用網美照加好友就傳露鳥照，還一直問嫌犯大不大，讓躲在網美照背後的詐欺成員覺得很噁心，但為了騙錢還要配合對方；傅男用這個方式不到半年不法獲利300多萬，警方在獲報後調查了3個多月，在19日晚間到台中、台南多處逮捕7名嫌犯，訊後以詐欺、賭博、組織犯罪條例移送南檢。

    警方起獲的犯罪工具與贓款。（記者王捷攝）

    警方起獲的犯罪工具與贓款。（記者王捷攝）

    警方移送傅姓主嫌（前排中）等其他共犯。（記者王捷攝）

    警方移送傅姓主嫌（前排中）等其他共犯。（記者王捷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網售「痴漢透視鏡」稱能看透一切 網笑：至少會看透賣家
    2022/01/20 21:27

    網售「痴漢透視鏡」稱能看透一切 網笑：至少會看透賣家
    靠靈骨塔詐逾億爽擁5豪車 退休校長2千萬老本卻飛了
    2022/01/20 18:45

    靠靈骨塔詐逾億爽擁5豪車 退休校長2千萬老本卻飛了

    33年前後無差別！魅力不輸小鮮肉
    恫嚇婦人「不交保證金年前將入獄」 詐團車手先被抓還拿不到錢
    2022/01/20 16:47

    恫嚇婦人「不交保證金年前將入獄」 詐團車手先被抓還拿不到錢
    慘！防詐騙拒接陌生來電 她錯過老母求救來電
    2022/01/20 11:49

    慘！防詐騙拒接陌生來電 她錯過老母求救來電

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    基隆三分局長提款 巧碰遇詐婦人助她保住百萬養老金
    2022/01/20 11:47

    基隆三分局長提款 巧碰遇詐婦人助她保住百萬養老金
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播