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    靠靈骨塔詐逾億爽擁5豪車 退休校長2千萬老本卻飛了

    警方查扣5輛高級進口車。（警方提供）

    警方查扣5輛高級進口車。（警方提供）

    2022/01/20 18:45

    〔記者許國楨／台中報導〕中部地區一個以黃姓男子為首的詐騙集團，以高價收購納骨塔為幌子佐以話術，慫恿被害人加碼投資，再以協助節稅為由，要求被害人支付作業費用，刑事局中打今天宣布破獲該集團，查扣500多萬現金以及5輛進口車，經清查10名被害人被詐金額超過一億台幣，訊後全案依詐欺罪、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

    刑事局中部犯罪打擊中心長期分析「靈骨塔」詐欺犯罪手法，近期鎖定中部地區某一詐欺集團，透過取得的購買納骨塔名冊，逐一致電被害人，以話術對被害人佯稱其多年前購買的靈骨塔位、骨灰罈琉璃寶座等，目前已水漲船高，有集團願意高價收購，再進行轉售，可加倍提高獲利。

    被待被害人心動後，再誆稱旗下還有許多納骨塔均有高額增值空間，目前售價僅15.8萬元，日後集團保證會以高價收購，藉以慫恿被害人陸續匯款投資，另詐團成員食髓知味，續向被害人佯稱塔位售出後，獲利所得將被高額課稅，需再繳納款項以規劃節稅，持續詐騙。

    案經刑事局第六大隊偵三隊組成專案小組偵辦，長期蒐證掌具體犯罪事證，上週同步到該集團的14個處所執行拘提、搜索，逮捕41歲黃姓主嫌，以及業務、助理等共13人，現場查獲現金565萬7920元，及黑色VOLVO、LEXUS、賓士等5輛進口名車。

    警方同時扣ROLEX手錶、LV包、教戰守則、教戰筆記本、客戶清單、靈骨塔DM 5份、話術紙條等證物，經清查已有10名被害人遭騙，遭詐金額高達1億元，其中光是一名退休校長就被了騙2000萬，訊後全案除依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦，警方也提醒民眾，靈骨塔投資詐騙係傳統詐欺老梗，民眾買賣殯葬產品應再三求證，如遇有可疑，請迅速撥打165反詐騙專線查證，避免被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方執行搜索。（警方提供）（記者許國楨攝）

    警方執行搜索。（警方提供）（記者許國楨攝）

    警方在詐騙集團據點，查扣500多萬元現金。（警方提供）

    警方在詐騙集團據點，查扣500多萬元現金。（警方提供）

    警方訊後將嫌犯送辦。（警方提供）

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