恫嚇婦人「不交保證金年前將入獄」 詐團車手先被抓還拿不到錢

警方逮獲詐騙集團車手，將他依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

2022/01/20 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣呂姓婦人接獲詐團「假檢警」詐騙電話，被指涉及刑案，若「不繳交保證金，將於年前入獄」，被嚇著的呂婦到銀行提款40萬元，但又覺得不對勁，到通霄派出所詢問，警方請婦人配合演出，將計就計，逮獲22歲黃姓男子及15歲少年2名車手，依法送辦，2人恐在監獄裡過年。

通霄警分局通霄派出所於19日午間，接獲呂婦到所諮詢；呂婦向警方表示，她接到檢察官打電話給她，說她涉及刑案，如未繳交保證金將於年前入獄，她很害怕剛剛去銀行提出40萬元，問警方「怎麼辦？」

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員警一聽，向呂婦說明此為詐騙集團「假檢警」詐騙，請婦人配合演出，與對方保持聯繫，並組專案小組，先於交付現金地點逮捕到少年車手，再循線將監控少年車手的黃男一併逮捕。

經警方調查，黃男除負責監控少年取款，還以每成功取款1件以1至2萬元為報酬，吸收少年擔任取款車手，再將得手贓款轉交上層詐團成員。訊後，今天將2人依法送辦，並擴大偵辦追查其他成員。

通霄警分局長陳文彬表示，詐騙集團利用人性弱點，不斷以話術恐嚇被害人，相當可惡，尤其年關將近，民眾金錢需求較多，詐騙集團蠢蠢欲動，呼籲民眾遇詐欺電話時，切莫慌張，謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關或撥打110、165反詐騙專線檢舉或報案，以利查緝，共同維護社會治安。

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