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    慘！防詐騙拒接陌生來電 她錯過老母求救來電

    迷路的蔡姓婦人向員警提供女兒家的線索。（記者何宗翰翻攝）

    迷路的蔡姓婦人向員警提供女兒家的線索。（記者何宗翰翻攝）

    2022/01/20 11:49

    〔記者何宗翰／台中報導〕台南一名76歲的蔡姓婦人17日到台中找女兒，因天色昏暗不小心迷路，又記不得女兒家的住址，出門時又太匆忙忘了帶手機，好心路人協助撥打女兒電話，卻因女兒擔心遇上詐騙，拒接所有陌生來電，讓媽媽差點求助無門，員警獲報到場協助，依據蔡婦口中「可以划船的大公園」等線索推敲，順利帶著婦人和女兒重逢。

    台中市警三分局立德派出所警員林茂英17日前晚上11點多獲報，東區大智路上有老人家迷路，到場得知家住台南的蔡婦最近常搭乘客運到台中找女兒，當天早上為了看醫生跑回台南一趟，晚上又搭乘客運回台中後，因有點疲憊加上天色昏暗，竟走錯了路。

    蔡婦不記得女兒家的住址，早上匆忙出門也沒帶手機，翻遍身上怎樣也找不到女兒寫著住址的小紙條，想向路人問路也不知從何問起，幸好熱心的陳姓男子上前關心，幫忙撥打女兒電話卻無人接聽，最後才請員警前來協助。

    根據蔡姓婦人描述，女兒家附近有一個很大的公園，可以划船，公園後面有一間媽祖廟還有一間醫院，員警仔細推敲，研判應是在台中公園附近，便載著她前往附近查看，果然見到熟悉的街景；女兒看到媽媽和警察一同出現嚇了一跳，才驚覺原來剛剛手機的陌生來電都是媽媽的求救電話，對於員警及熱心民眾的協助相當感激。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    蔡婦終於見到熟悉街景，快步走向女兒家。（記者何宗翰翻攝）

    蔡婦終於見到熟悉街景，快步走向女兒家。（記者何宗翰翻攝）

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