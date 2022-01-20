基隆三分局長提款 巧碰遇詐婦人助她保住百萬養老金

基隆市警察局第三分局分局長呂芳逸（左１）提款時及時阻詐，保住老婦人百萬積蓄。（記者吳昇儒翻攝）

2022/01/20 11:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局分局長呂芳逸於昨上午11時，前往轄區內的郵局提款，無意間聽到隔壁老婦人在解除定存，憂心她遇詐便向前關心。詢問得知，方姓老婦賣房後有一筆存款，鄰居表示願以每個月2萬元月息商借。分局長認為月息過高，恐遇詐騙，進一步詢問商借者姓名時，方婦才驚覺自己跟對方完全不熟，打消取款出借念頭，保住養老金。

分局長呂芳逸指出，當時聽到婦人要先解除150萬定期存款，郵局人員詢問用途時，婦人則稱要用來裝修房屋，但一般而言裝修房屋一次無需動用那麼大一筆資金，進一步詢問需要維修哪些部分。方婦卻說詞不一，讓人擔憂，趕緊聯繫同仁到場協助。

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七堵所所長徐永煌、員警李宗城到場後，詢問得知方婦近期因賣房子有一筆存款，鄰居得知後以欲裝修房屋為由，向她商借100萬元，並稱每月支付利息2萬，預計半年內歸還。

方婦認為存郵局2年才2萬多元利息，借鄰居每月就有2萬利息，才會前往郵局解除定存，警方立刻聯繫家屬到場，經詢問後，方婦才驚覺自己連對方是何姓名都不知道，就要借錢給對方，風險太大打消借款念頭。非常感謝第三分局員警及七堵郵局經理劉明瑩及專員劉美琴的即時勸阻，成功保住自己存下的辛苦錢。

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分局長通知同仁到場協助，聯繫家屬到場勸說。（記者吳昇儒翻攝）

分局長呂芳逸提款時，聽見老婦人要解除定存，感覺有異，趕緊向前關切，查看相關資料阻詐。（記者吳昇儒翻攝）

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