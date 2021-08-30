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    台中八旬阿嬤二度抱「小被被」夜遊 幸遇同一熱血民眾

    阿嬤二度抱「小被被」夜遊，幸遇同一熱血民眾報警協助。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤二度抱「小被被」夜遊，幸遇同一熱血民眾報警協助。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/30 22:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市八旬廖姓阿嬤有失智情形，上月中旬深夜趁兒子睡覺抱著小毯子溜出門，被熱心民眾發現報警求助，沒想到上週六凌晨，這名熱心民眾又見阿嬤抱著毯子踩著小碎步在路上走，立即將她帶至超商等候員警協助回家，阿嬤兒子說，這已是母親第三次半夜出門迷路，很感謝員警及民眾熱心，否則後果堪慮。

    台中市第三分局東區分駐所巡佐溫智輝、警員王植胤，當天凌晨巡邏途中獲報前往十甲路的超商協助迷途廖姓阿嬤，阿嬤找不到回家的路顯得有些緊張，熱心民眾向警方表示，上個月也曾遇到這名抱著毯子在路上走的阿嬤，當時立即報警求助，沒想到竟又遇上同一位阿嬤。

    阿嬤自稱，本來要出門買東西，可是店都關了，又找不到回家的路，只好一直往前走；員警透過人臉辨識系統確認地址後，發現阿嬤家距超商不過300公尺，卻因為失智，加上天色昏暗，雖然記得自家路名，卻不知道該怎麼走回家，才會朝著離家越來越遠的方向走去，載送阿嬤返家時，她囁嚅著說：「每次都被帶回來，會被罵欸。」還半信半疑問：「這間對嗎？」

    對於員警的諸多叮嚀，她也只是笑著說：「會啦！」其子表示，母親有失智情形，最近症狀似乎越來越嚴重，這已經是母親第三次半夜出門迷路，很感謝員警及民眾熱心及時協助，他也會參考警方建議，增設相關的安全措施，保護母親安全。

    警方提醒，民眾家中若有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市府社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上物品標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

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