過目不忘！台中警所長深耕地方 認出迷途嬤送返家

所長林澤聰一眼就認出迷途阿嬤。（記者許國楨翻攝）

2021/08/29 18:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局黎明所長林澤聰深耕地方，尤其喜好閱讀博聞強記，更練就過目不忘本領，素有警界謝哲青（行走的百科全書）的封號，前天帶班處理一起阿嬤迷途案件時，一眼就認出是住警所附近的社區住戶，立即以警車載送返家，讓家屬除慶幸遇到熱心警察，更佩服所長的超強記憶力。

該所當天接獲民眾報案，一名阿嬤神情慌張的在向上路與三厝街口徘徊，疑似迷途，當時帶班巡邏的所長林澤聰、巡佐黃聰賢、賴志福馳赴現場關心，已高齡87歲的邱姓阿嬤表示，稍早趁太陽下山外出散步，沒想到拐個彎，像鬼打牆一樣繞來繞去就是找不到回家的路。

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林員一眼認出阿嬤是住在警所附近的社區住戶，立即將老嫗平安送返家；分局說，林員在該所擔任所長2年多，凡事親力親為，深耕地方，尤其喜好閱讀，博聞強記，常參與轄內宣導犯罪預防知識，更練就過目不忘的本領，素有警界謝哲青（行走的百科全書）的封號。

此次獲報處理迷途阿嬤案，雖然阿嬤無法具體描述住家位置，身上也未攜帶證件，但林員憑藉著超強記憶力，回想起曾於轄內步巡時，於警所旁的社區見過阿嬤，考量阿嬤身體狀況，主動載送返回社區，由鄰居指引下順利返家。家屬聽到員警轉述老嫗迷失過程，慶幸遇到熱心警察，更佩服所長的記憶力。

警方呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至社會局申請預防走失手鍊，以利員警迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

林員護送阿嬤回家。（記者許國楨翻攝）

台中市第四分局黎明所長林澤聰。（記者許國楨翻攝）

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