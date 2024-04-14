新竹博士工程師狂追已婚同事 尾隨進女廁告白「我要娶妳！」

新竹博士工程師狂愛已婚同事，竟尾隨進女廁敲門告白！（情境照）

2024/04/14 23:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某電子大廠陳姓博士工程師，愛上已婚女同事小美（化名），竟在公司會議室跳針追問「欣不欣賞我？不討厭就是喜歡！」儘管小美已明確告知自己已婚且不會跟他交往，事後陳男竟追到女廁敲門，高喊「我要娶妳！我要約會！要跟你回家！」小美嚇得報警偵辦，新竹地院依跟蹤騷擾罪判處拘役40天。

法官調查，陳男與小美是同事關係，前年7月起，陳男透過簡訊向小美索取照片，持續要求約會、聯絡與追求，讓小美心生畏怖，已影響日常生活與社會活動。

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陳男曾在公司會議室內，對小美說「我要陪妳，我陪妳不行嗎？呵呵，你就是想我，你說，呵，你是不是是想我？呵呵呵」、「那妳到底欣不欣賞我？你說！」「那妳討厭我嗎？」、「如果沒有討厭的話，代表就是喜歡！」

小美則當面告訴陳男「不會跟你交往、不欣賞你啊！我就結婚了啊！我沒有跟你交往，你不要這樣！」

經小美告知已婚且婉拒交往後，陳男仍持續稱「妳就是喜歡我，你才會，你就是心裡還有我！」

前年12月2日下班前，陳男趁小美在公司上廁所且四下無人之際，走到廁所門前敲門，甚至拉扯門把，跟小美說「我要娶妳」、還連說了四次「我要約會」、「這麼難得的時間，不要浪費」、「這樣我要跟妳回家喔！」、「出來之後，我等一下要跟妳回家喔！」

小美告訴法官，當時她嚇得不敢走出廁所，法官也認為，此情境在通常情形下，足以使人產生危險、害怕等感受，陳男舉止確實導致小美心生畏怖。

法官審酌陳男基於追求被害人的犯罪動機，不思以理性方式與人互動，而做出一連串違反被害人意願的追求行為，且經被害人制止後仍持續為之，使被害人於職場身心安全受影響，且陳男在審理時還說自己只是鬧著玩、開玩笑，被害人所說的情節太誇張，被害人沒有不舒服，是雙方因細故發生爭執，小美才刻意蒐證要告他，可見陳男對案情避重就輕且否認犯行，最後依跟蹤騷擾罪判處拘役40天、得易科罰金。

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