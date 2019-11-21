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小彬彬光臨法院 原來是為這檔事

小彬彬（溫兆宇）今到北院作證（記者溫于德攝）

小彬彬（溫兆宇）今到北院作證（記者溫于德攝）

2019-11-21 15:14:22

〔記者溫于德／台北報導〕小彬彬接受陳姓金主邀約，在「彬彬正記瓠仔貴燒烤店」擔任店長，但燒烤店引發裝潢糾紛，負責裝潢工程的陳姓設計師指控燒烤店陳姓金主未付清40萬尾款。台北地院今天上午開庭，小彬彬出庭作證提到餐廳裝潢「根本未完工」；但小彬彬庭後未受訪，簡單表示「謝謝」後，即搭計程車離去。

本名溫兆宇的小彬彬，年幼時演出連續劇「星星知我心」走紅，他出庭表示，陳姓金主前年6月找他合作開餐廳，是為借用他的名氣及經營能力，雙方約定由陳姓金主出錢、利潤各分一半，並搶在前年8月8日父親節前開幕。

因開幕日程緊湊，小彬彬認識的設計師不願承作，遂由陳姓金主介紹陳姓設計師幫忙。

小彬彬說，燒烤店開幕時，廚房水管汙泥未抽完，部分管線也外露，自己甚至每個月還要抽一次水肥，設計師卻沒來收尾，可見「裝潢根本沒完工」。

小彬彬也說，燒烤店開張後不斷虧錢，前後分別開張3次，第1次是前年8月8日開張後於去年1月歇業，他不甘心，去年3月二度開張，撐了3個月後再度歇業；後來因為與新的金主合作，才決定於去年6月8日廣邀媒體舉行記者會，第3度開張。

小彬彬庭後未受訪，搭上計程車離開北院。

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