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首頁　>　社會

離職員工摸透作息 豬肉女盤商凌晨遭打劫全身傷

戴姓、江姓男子凌晨在女中盤商的住處外埋伏。（記者姚岳宏翻攝）

戴姓、江姓男子凌晨在女中盤商的住處外埋伏。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-18 20:19:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市發生前員工搶老闆貨款強盜案，信義區永春市場一名女豬肉中盤商，上週凌晨返家時，被兩名年輕男子搶走身上皮包，裡面有5萬元現金，過程中她因掙扎反抗、造成身上多處擦挫傷，警方獲報調閱監視器，當天白天就逮到人，赫然發現涉嫌主謀行搶的戴姓男子竟然是前員工。

據了解，遭搶的女中盤商年近7旬，在永春市場批發豬肉多年，月營業額在兩百萬元以上，26歲戴姓男子涉嫌謀劃整個行搶過程，是受害女中盤商的前員工，得知豬肉批發都是「現金流」，女中盤商每天至少帶有5到10萬元在身上周轉，遂夥同25歲江姓男子下手行搶。

由於他們深知女中盤商作息，上周三凌晨在她虎林街住處外埋伏，趁她正要進門時，強搶走她包包，過程中由於掙扎反抗，女中盤商全身多處擦傷，兩嫌搶完後，搭乘附近開車接應、江嫌的劉姓女友轎車離去。

警方調閱監視器畫面，根據車號循線逮3嫌，搜出手機、信用卡等贓證物，戴男向警供稱，女中盤商欠他半個月薪水未給，他才自己出面去討，5萬元贓款已被他們繳房租等花用殆盡，警詢後仍依強盜罪送辦，兩男嫌目前均已遭羈押。

兩嫌行搶後搭乘劉女駕駛的轎車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

兩嫌行搶後搭乘劉女駕駛的轎車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕涉嫌行搶女中盤商的戴、江兩嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕涉嫌行搶女中盤商的戴、江兩嫌。（記者姚岳宏翻攝）

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