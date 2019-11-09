暗夜撞倒女大生強劫財物 強盜慣犯判賠25萬

強盜慣犯暗夜撞倒女大生強劫財物，新竹地院除判處6年徒刑，還判賠25萬。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-09 22:53:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因連續強盜騎機車婦女被判刑9年10月的男子邱成龍，出獄半年又於暗夜郊區隨機找尋落單女騎車下手，撞倒宋姓女大生強盜背包後，嫌財物太少又折返將她推倒毆打搜身洗劫，事後宋女因嚴重焦慮不敢單獨外出，每每身邊有陌生人即會感到恐懼害怕，新竹地院除依強盜罪判邱男6年徒刑，也判他應賠償女大生25萬元。

宋姓女大生指控，去年2月13日深夜邱男騎機車外出先遮掩車牌後，在竹市寶山路段，見她隻身騎車，竟尾隨到偏僻無人車路段，自後方撞擊及腳踹她機車左後側，並強行拉扯背包（內有現金1500元、手機、證件等物），以致她人車倒地。

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邱男得手後，騎走一小段距離，停車查看背包裡面，隨即又折返，見她已站起來並試圖牽起機車，又動手將她推倒在地，毆打她頭部還搜身，查看尚有無其他財物，才騎車離去

宋女全身多處受傷，且醫師診斷後患有急性壓力反應，且有嚴重焦慮無法單獨外出情形，致將近半年無法工作。

由於宋女事後不敢單獨外出，夜不能寐，隨時需家人全天照顧，每每身邊有陌生人即會感到恐懼害怕，無法獨處，已難正常生活，請求50萬元精神慰撫金。

邱男則說，宋女的情緒反應，應有來自家庭、課業與工作累積的壓力，不是他的行為所致，宋女說因而無法工作有造成損失，也應拿出證明。

法官認為，衡諸常情一般人於深夜且地處偏遠之處，逢此經歷，通常會對心理產生衝擊並產生精神上壓力，最後判邱男應賠償25萬元。

此外，新竹地院刑事庭審酌邱男前有連續強盜騎機車婦女被判刑9年10月前科，甫於2017年8 月執行完畢出監後，經過約半年時間隨即再犯本案，嚴重危害社會治安，對於夜歸者安全威脅甚鉅，僅因工作及婚姻不順，竟起意隨機對隻身夜歸女性騎士犯案，再依強盜罪判刑6年。

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