洗劫老運將還推入排水溝 狠心盜3小時落網

2019-08-26 12:18

［記者鄭名翔／苗栗報導］31歲朱姓男子因無業缺錢花用，昨臨時起意於苗栗縣竹南火車站前攔計程車，假意要前往龍鳳漁港，卻趁行經偏僻的西濱公路涵洞時，將69歲盧姓運將騙下車，強行將他推入一旁涵洞後，奪車洗劫財物，沿途還不斷變裝躲避追查，但警方仍根據跡證在3小時內於一家網咖逮捕朱男，並依傷害、強盜罪嫌移送偵辦。

據了解，朱男原住在高雄，有多項前科，近期到新竹縣內打零工，但失業多時身上缺錢，平日都住在旅館或網咖，昨日搭車到竹南火車站時，臨時起意招了年邁瘦弱的盧姓運將計程車要前往龍鳳漁港，卻在經過西濱公路旁偏僻的涵洞時，見四下無人，藉機誘騙運將停靠路邊。

朱男自恃年輕力壯，竟將盧姓老翁抱起並拋下一旁約1公尺深的水溝內，導致盧男右手閉鎖性骨折，倒臥淤泥之中，朱男立即搶走計程車並洗劫車上財物約300多元，盧翁則連忙報警。

狡猾朱男將搶來的計程車開到市區，先行變裝躲避追緝，再轉搭其他計程車到網咖內打電動；竹南警方獲報後立即成立專案小組，根據跡證及沿途監視器鎖定嫌犯，於3小時內迅速到網咖內逮捕朱嫌，過程還被民眾目擊錄下po網。

竹南警方表示，朱男為臨時起意犯案，但消息傳出後已造成當地計程車司機人心惶惶，警方迅速破案也安民定民心，今訊後已依傷害、強盜罪嫌將朱男移送苗栗地檢署偵辦。

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