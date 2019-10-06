颱風夜行搶領錢民眾 惡匪拒捕跳樓重傷

2019-10-06 20:11

〔記者王宣晴／新北報導〕40歲的黃姓男子疑因缺錢買毒，竟深夜持菜刀，隨機行搶提款民眾，得手2千元現金後逃逸，警方循線追查，昨日上午在雲林將黃男逮捕到案，沒想到黃男發現警察，竟慌張地從2樓民宅跳下企圖逃逸，導致全身4根肋骨斷裂、下巴碎裂、肝臟破裂，所幸送醫急救後暫無生命危險，待傷勢穩定後將依強盜罪嫌送辦。

據查證，黃姓搶匪是治安顧慮人口，因染上毒癮缺錢花用，上月30日深夜11時許，趁著米塔颱風來襲，身穿雨衣騎乘機車隨機找尋下手對象，最後在新北市新莊中正路上的ATM前發現被害人在提領現金。

黃男見狀，抓起預備的菜刀快步闖進銀行ATM間，朝被害人一陣揮砍，喊道：「把值錢的東西拿出來」被害人嚇得交出剛領出來的2千元現金，但颱風夜風雨交加，被害人還懇求黃男：「可不可以留一百元讓我坐車回家。」

沒想到黃男聽聞更加暴怒，氣得再度朝被害人揮砍，造成被害人左手一處刀傷，所幸並無生命危險，黃男連忙騎車逃逸，警方獲報後循線追查，發現黃男疑似躲回雲林親戚住處，昨日上午前往緝捕。

黃男見警方登門，竟從2樓一躍而下企圖逃逸，但卻重摔在地，導致4根肋骨斷裂、下巴碎裂、肝臟破裂，傷勢嚴重，所幸送醫急救後暫無生命危險，目前仍在醫院觀察，待傷勢穩定將進行偵訊，全案朝強盜罪嫌偵辦。

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