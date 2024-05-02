高院認定駕駛3人無過失 空勤有責／直升機救援士官長殉職 改國賠1138萬

海巡士官長柯博承救援殉職，高院認定空勤總隊有責，依此判賠。（資料照）

2024/05/02 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕一艘蒙古籍貨輪六年前行經彭佳嶼西方海域，印尼籍船長突然失去意識，空勤總隊派出直升機救援，海巡署士官長柯博承將船長吊掛準備上升回機上時，因海象不佳，頭部撞擊海面休克並殉職，台北地院判空勤總隊應國賠一三一九萬多元；高等法院則認定正副駕駛、機工長三人均無過失，改判空勤總隊應國賠一一三八萬多元，還可上訴。

空勤︰判決影響工作士氣 將上訴

空勤總隊對此案深感遺憾，但強調此判決對全國救災機關執行人員冒著生命危險搶救立場上，無疑是重大影響，更是對工作士氣一大嚴重打擊，將繼續上訴。

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高院判決指出，呂姓正駕駛、黃姓副駕駛和陳姓機工長在執行吊掛柯博承入水時，已盡力將空速降至最低，但直升機當時順風飛行，風力較強，在空速甚低、近乎為零狀態下，柯姓士官長仍以地速觸海，因當時已無光源，無法目視，呂三人雖明瞭空速與地速有別，惟受限設備，無法目視海面，無法得悉或控制地速，即無法防範柯男帶速入海，並非肇於呂三人操作不當，三人並無過失。

不過高院另認為，空勤總隊應綜合考量勤務需求、航機性能、時間因素及任務地點等，配置並派遣適當機種執行任務，如有必要還應請求行政院國家搜救指揮中心支援提供合適機種；此案該直升機受限於裝備限制，不適於在無法目視的狀況下實施吊掛救援，此不幸事件應可歸責於空勤總隊，且其過失行為和柯男死亡間具有相當因果關係，應負賠償責任，判空勤總隊應國賠柯妻、柯母和兩名女兒等四人共一一三八萬多元。

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