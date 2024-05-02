父管教虐死兒判16年 量刑相當殺人罪》社會難忍、重視生命權 虐童重刑化

台中地院國民法官參與審理庭，重判徐男16年徒刑，量刑已接近殺人罪。（記者張瑞楨攝）

2024/05/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地院國民法官審理庭昨將虐兒致死的徐姓男子重判十六年徒刑，量刑之重，幾乎接近去年用枕頭悶殺六歲兒、被判刑十六年五月的許姓單親媽媽。法界認為，如今比普遍存在打罵教育價值觀的舊社會，更為重視生命權，認為孩子是具生命權的獨立個體，非父母能左右生死，加上現代社會對虐童事件愈加難以容忍，因此司法量刑上，面對殘忍虐童個案，也走向重刑化。

國民法官重判 呈現主流價值

律師蘇若龍表示，徐姓男子被國民法官審理庭判決重刑，呈現社會現行的價值主流，子女並非父母的附屬物，家長要站在子女權益的角度思考，不能再有「棍棒底下出孝子」的舊思惟，管教體罰過當都不行，更遑論剝奪子女的生命。

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蘇指出，另一面向則是呈現，社會愈來愈重視兒童與少年的自主權，對侵害兒少生命、健康等的行為，不論是外人或家長為之，社會都不能容忍，家長更不能用管教之詞，合理化自己的過當行為。

認定狠心虐待 犯罪後推諉卸責

台中地院昨天發布的判決書摘要，也呈現上述觀點，摘要強調重判之因，是死者男童是徐父的親生骨肉，徐父對兒子負有教養義務，打兒子之因，雖是要求兒子不要讓老師與父母生氣、在學校講話不要大聲，但行為已非管教，而是達到狠心虐待程度，且造成剝奪兒子生命的嚴重後果，犯罪後推諉卸責，經審理庭充分評議後，判處有期徒刑十六年。

至於殺兒的新北市許姓單親媽媽，她因婚姻失敗、失業導致經濟困頓，再加上憂鬱症發作，而用枕頭悶死六歲兒子、自殘成傷；她的行為是殺人，但有其情可憫之處，被國民法官審理庭判刑十六年五月時，曾引發婦女團體抗議。

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