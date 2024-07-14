桃園龜山5車連環撞！車體嚴重變形 釀1死5傷慘劇

桃園市龜山區忠義路一段發生嚴重車禍，5輛汽車捲入，其中3輛嚴重受損，1輛黑色旅行車側翻，事故釀成1死5傷。（記者余瑞仁翻攝）

2024/07/14 19:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區忠義路一段桃園往林口方向，今天中午發生5車連環撞，其中3車嚴重車禍，桃市消防局119勤務中心接獲報案派遣多輛救護車到場，發現3車嚴重撞擊，其中1輛黑色旅行車嚴重毀損。現場有6人受傷、其中1人受困車內無生命跡象，5名輕傷者先被送往林口長庚醫院救治；受困的62歲傅姓男子被救出後無呼吸心跳，緊急送往林口長庚搶救，急救無效宣告不治。

龜山警分局指出，這起車禍發生於近中午時，當時3輛轎車、旅行車沿著忠義路一段上坡路段往林口方向行駛，突然3車連環撞擊，車輛毀損嚴重，其中黑色旅行車側翻橫在路旁。

請繼續往下閱讀...

119獲報派出2輛消防車、5輛救護車趕往搶救，現場處置發現有15歲、20歲、73歲的3名陳姓女子及36歲王姓男子、43歲吳姓女子受傷，立即送往林口長庚醫院診治，幸均無大礙；而側翻黑色旅行車上的傅姓男子受困，經消防人員撬開車門救出已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救，但搶救無效宣告不治。

警方表示，經詢問傷者、目擊者並查閱相關車輛行車紀錄器，初步肇事原因為阮姓男子（27歲）駕駛自小客車由忠義路一段慢車道迴轉，同向於快車道上的王姓男子為閃避該車，駕車撞擊安全島飛入對面車道，擦撞往林口方向行駛中的3台自小客車，包括傅姓男子駕駛的旅行車、吳姓女子駕駛搭載3乘客的小客車及蔡姓女子駕駛的小客車，肇事責任由警方釐清中。

桃園市龜山區忠義路發生嚴重車禍，傅姓男子受困車內，消防人員試圖撬開車門救人。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法