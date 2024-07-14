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桃園乳姑山新闢產業道路！直達山上賞夜景 赴龍科新捷徑

桃園龍潭德湖街觀光產業道路已完工通車，可串聯夜景與科學園區的通勤。（記者李容萍攝）

桃園龍潭德湖街觀光產業道路已完工通車，可串聯夜景與科學園區的通勤。（記者李容萍攝）

2024/07/14 17:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區乳姑山是知名欣賞夜景的熱門景點，山上有多家景觀餐廳，主要道路梅龍路旁有一條德湖街，連結至山上有一條黃土石子路，凹凸不平，過去地方期盼鋪設成為道路連通，因屬都市計畫外無法徵收。經前市長鄭文燦等人任內協調近30位地主無償提供土地後，由市府工務局核撥3100萬元經費，施作6公尺寬、長828公尺的觀光產業道路於六月底驗收完成，近日開放通車，不僅帶動當地夜景觀光發展，也提供居民通勤龍潭科學園區上下班更便捷道路。

標高390公尺的乳姑山，座落於龍潭與楊梅交界處、以夢幻迷人夜景著稱，向來是桃園賞景的熱門去處，山形因狀似女人的乳房，當地主要族群─客家人便取了這有趣的名稱。而不管是在絕美夜色中享受眺望點點燈火的浪漫，或是白天玩味這座茶山的樣貌，都令人回味無窮。

桃園市議員張肇良今日表示，乳姑山過往多爬山步道，梅龍路段有一條德湖街，部分路段有鋪設柏油，部分則是黃土石子路可連通至山上，市府積極取得地主同意無償提供土地，規畫施作6公尺寬通行道路，並有路燈及排水溝，另外工程也施作迴車道增加行車安全。

張肇良提到，乳姑山上有10多家景觀餐廳，道路完工通車，遊客上山賞景更加便捷，且此路也可通往大北坑休閒農業區、五楊高速公路，住在三和、三水地區居民，可改走此路連接龍潭科學園區上下班，可節省非常多的交通時間。

龍潭區公所工務課說明，龍潭區德湖街是連結龍潭科學園區與厚生工業園區的重要道路，改善前未鋪設瀝青混凝土，民眾行車不便，市府工務局核撥經費3100萬元辦理道路改善工程，保留原路線、原坡度，以瀝青混凝土鋪設路面，規畫單車道提供雙向行車，改善路段全長828公尺、寬6公尺。因道路改善範圍位於山坡地，除依水土保持相關規定設計水土保持設施，例如設置沉砂集水井、排水溝及邊坡掛網植生等相關設施，減少雨水對土石大面積沖刷，為往後防災預作準備。

桃園龍潭德湖街觀光產業道路保留原路線、原坡度，以瀝青混凝土鋪設路面。（記者李容萍攝）

桃園龍潭德湖街觀光產業道路保留原路線、原坡度，以瀝青混凝土鋪設路面。（記者李容萍攝）

座落於龍潭與楊梅交界處、以夢幻迷人夜景著稱的乳姑山，向來是桃園賞景的熱門去處。（取材桃園觀光導覽網）

座落於龍潭與楊梅交界處、以夢幻迷人夜景著稱的乳姑山，向來是桃園賞景的熱門去處。（取材桃園觀光導覽網）

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