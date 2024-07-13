范雲插旗桃園設服務處 湧300人爆場力挺

范雲分送台灣原生種樹苗給現場支持者，期待一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。（圖由范雲辦公室提供）

2024/07/13 22:59

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨不分區立委范雲今日正式插旗桃園，今日成立與民進黨桃園市議員鄭淑方的聯合服務處，湧入逾300人爆場力挺。范雲強調，這是桃園人給民進黨的最大力量，她並分送台灣原生種樹苗給現場支持者，期待一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。

范雲的責任區涵蓋桃園市觀音區、新屋區及楊梅區，今日舉辦與鄭淑方的聯合服務處成立茶會，活動開始前就爆場，原估200人的場地，湧入逾300人，工作人員趕緊開車加送椅子。包括法務部次長、前立委黃世杰，以及前立委湯蕙禎、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員鄭淑方、陳睿生、張肇良、前議員張火爐等人皆出席共襄盛舉。

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范雲表示，這正是桃園在地人給予民進黨最大的力量，她之所以到桃園服務，是因為其碩士論文研究觀音、中壢的民進黨創黨黨員，想知道在草根社區裡，是哪些人支撐起當時的黨外運動，在田野調查時認識到桃園民主前輩魏廷朝的人生，這位坐了十七年政治苦牢的「人格者」。因爲桃園人對民主無私奉獻犧牲，在桃園最艱困的時候，她義不容辭來此服務。

范雲說，她與鄭淑芬已共組最強在地團隊，邀請4位在地律師定期爲民眾法律諮詢；她也會在立法院為楊梅、觀音、新屋的學校爭取資源，給下一代更好的教育；亦將力促文化部、客委會協助海客文化、茶文化、米文化的傳承創新，為在地美好文化生活努力。

此外，范雲將募集的200株台灣原生種「海岸擬茀蕨」樹苗，分送現場民眾，這種植物跟台灣人一樣是依海而生、喜歡陽光，期待一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。

黃世杰表示，非常感謝范雲願意接棒服務，他假日時常回到家鄉拜訪老朋友，許多民進黨的長期支持者，也會給他建議漢鼓勵。鄭淑芳則盛讚范雲在立法院的優秀表現，連七次的公民評鑑優秀立委讓人佩服，將來中央地方攜手，共同為民眾服務。

民進黨立委范雲今舉辦與桃園市議員鄭淑方的聯合服務處成立茶會，湧入超過300人爆場力挺。（圖由范雲辦公室提供）

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