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邊喝飲料邊說對不起…爸媽當2稚孩面倒地亡

戴姓養母（左一）啜泣走進殯儀館，對養女死訊感到沉痛、驚訝。 （記者黃政嘉攝）

戴姓養母（左一）啜泣走進殯儀館，對養女死訊感到沉痛、驚訝。 （記者黃政嘉攝）

2024/07/12 05:30

經濟狀況差 被列脆弱家庭

〔記者黃政嘉、鄭淑婷、陳璟民／桃園報導〕桃園市平鎮區一間旅館前天發生雙屍命案，檢警初步調查死者為周姓夫妻檔，疑喝下摻有不明藥物的可樂，不久就倒地不省人事，遺留同住房內、分別就讀國小及幼稚園的兩個孩子，警、消獲報到場時二人已死亡，無外力介入跡象，二童由家屬帶回照顧。

旅館友人幫忙 給工作給住

育有一對兒女的四十六歲周男與四十二歲妻子，家庭經濟狀況欠佳，周男工作不順、有負債，被社政機關列為脆弱家庭，數月前從新竹市搬來桃園，請託在平鎮某旅館上班的友人幫忙找工作，周暫時以非正式員工身分在旅館幫忙，業者五月間讓他們入住、遷籍於此，以利孩子轉學就讀。

竹市社會局獲悉一家四口搬遷，五月底通報桃市社會局接手關懷，社工訪視及提供兩次生活物資，原與周妻約好本月八日協助申請急難救助，但當天聯絡不到周妻，沒想到傳出憾事。

約好申請急難救助 卻失聯

檢警追查，前天上午旅館員工進房送早餐，小孩開門時，見周姓夫妻躺在地上，以為二人睡在地板，便先離去；近午時分員工再進房，叫不醒二人，發覺已四肢僵硬，趕緊報案。救護人員到場確認二人死亡，未送醫。

據轉述，夫妻倆喝可樂時，跟孩子們說「對不起」，重複七、八次，但沒說明原因，接著先後倒地不起。社會局表示，二童與警方、社工對談時，情緒無太大反應，但心理創傷可能日後才會出現，社工將持續追蹤。

二孩情緒無波 需長期輔導

檢方昨相驗死者遺體，釐清可能死因，周男家屬未露面，周妻的養母則啜泣走進殯儀館，透露養女婚後較少與家人聯繫。

周男生前涉及侵占等多起案件，曾因法院傳喚未到被拘提，審訊後才釋回。周男友人說，周男認為出庭讓他困擾，一度想離開旅館，經勸說「好好面對」而續留旅館。

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