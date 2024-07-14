可愛胖母柴迷途桃園大街 好心路人帶牠求助波麗士

年約8歲、母柴犬迷途大街，熱心民眾將牠帶到景福所求助。（警方提供）

2024/07/14 14:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有民眾發現一隻柴犬在桃園鬧區穿梭，附近似乎不見飼主好，擔心牠會被車子撞到，將牠帶往桃園警分局景福派出所求助，員警透過里長廣播及網路PO文協尋飼主，但飼主至今仍未出現，警方表示，柴犬大約8歲、女生，植有晶片但電話是空號，目前暫由所內志工大姊安置，若遲遲無法聯繫上飼主，將依法交由動保所收容。

警方表示，本月11日晚間8點多，有熱心民眾帶著1隻柴犬到景福所，並向值班員警賴亭甫表示，柴犬疑似迷途，在路上亂跑，擔心牠會被車撞到，所以將牠帶到所內請員警幫忙。

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員警觀察犬隻身體乾淨且親近人，研判可能離開飼主家不久，便將其帶到動物醫院檢查，該隻柴犬為女生、年約8歲，身上植有晶片，但飼主電話已是空號，無法聯繫上，員警遂將牠帶回所內，並替牠準備飲水、食物，大家幫牠取名「柴柴」，牠在所內不吵也不鬧，安靜地吃飯、睡覺。

警方表示，員警透過里長廣播及網路PO文，希望能幫「柴柴」找到回家的路，但目前飼主仍未出現，「柴柴」暫由所內志工大姊安置於家中，希望飼主可以趕緊到派出所將牠領回，後續若無法聯繫上飼主，將交由動保處收容。

年約8歲、母柴犬迷途大街，熱心民眾將牠帶到景福所求助。（警方提供）

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