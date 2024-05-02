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捲10億潛逃 稱黑道恐嚇／貴婦奈奈男友父母 將返台說明

貴婦奈奈（右）男友父母主動聯繫調查局，將回台說明案情。（翻攝自臉書）

貴婦奈奈（右）男友父母主動聯繫調查局，將回台說明案情。（翻攝自臉書）

2024/05/02 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，與其男友黃博健創立的醫美診所「杏立博全」倒閉後，涉吸金捲款十億元潛逃出境遭通緝，貴婦奈奈與男友先搭機赴美，與男友雙親會合後轉至加拿大藏匿。黃博健的父母日前主動與調查局聯繫，表示願意回台說明案情，包括他們遭到黑道恐嚇及滯留未歸等情形，調查局已派員處理其相關返國程序。

蔡清祥︰歡迎通緝犯歸案

法務部長蔡清祥昨對此表示，歡迎通緝犯返國歸案，雖然我國與加拿大無正式司法互助協定，但我國執法單位常與該國相關機關聯繫，可做實質上的互助，不過目前尚未接到回報二人何時返國。

對於黃博健等捲入「杏立博全」倒閉案的相關人，傳出被黑道發出追殺令一事，蔡清祥說：「沒有聽說，但若是有，會做適當保護。」所謂的保護，就是不要發生節外生枝的事，顧到任何人的生命安全。

「杏立博全」醫美診所於二○一八年惡性倒閉，黃博健等人潛逃後，台北地檢署對貴婦奈奈、黃博健、黃男父親黃立雄三人發布通緝，並以三人涉詐欺等罪嫌疑重大，發函外交部註銷三人護照。

黃博健的父母找上調查局，表示願回國說明案件細節，但護照遭註銷，無法返國。調查局因此派員處理，安排儘快讓黃的雙親回台。

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