小偷吃回頭草！驚見屋主存款80萬 老虎鉗大盜勒脖逼問密碼

2019-09-10 20:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕廖姓男子缺錢花用，持老虎鉗成功進入鄭女家，偷走鄭女2萬3400元人民幣後食髓知味，幾天後又再來「光顧」，發現屋主存簿有80萬元存款，竟坐等鄭女回家，以繩索勒住鄭女脖子，逼迫說出提款卡密碼，再勒暈鄭女去超商提款，新北地檢署今依涉犯強盜等罪將廖男起訴。

今年5月初，廖男持老虎鉗打開鄭女位於新北市中和區套房門鎖，偷走屋主2萬3400元人民幣，因闖空門輕鬆得手，同月14日上午11時許，廖男再以相同手法進入鄭女家翻找財物，發現屋主銀行存款竟有70、80萬元，於是準備膠帶、繩索，等待鄭女返家，晚間8時許鄭女一進門，就被廖男摀住嘴巴，壓制在床，喝令她不准呼救，並以繩索勒住屋主脖子，要求她交出現金，屋主表示願配合，廖男才鬆開繩索，但改以手勒脖，逼屋主說出提款卡密碼後，再將她勒暈，因手機電話響不停，廖男怕屋主甦醒，竟拿走她2支手機，丟棄在巷底，接著連忙到附近超商提領了12萬元。

此外，今年5月2日，廖男還拿螺絲起子破壞中和區一家夾娃娃機店機台，偷走現金8萬元及2台監視主機。

廖男到案後坦承犯行，檢方依據監視器畫面、提款卡交易明細表等證據認定犯行，依加重強盜、加重竊盜罪嫌將他起訴，而廖男被控殺人未遂罪部分，檢方認為廖男與鄭女不相識，兩人並無深仇大恨，應不至於萌生殺人犯意，勒暈鄭女後，並未對鄭女再下手殺害，隨即離去，因此認定殺人未遂罪嫌不足不起訴。

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