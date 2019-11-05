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陳同佳第二？台男在港搶劫 法務部：涉強盜罪我有管轄權

法務部解釋，台灣人在香港犯下三年以上之罪，我方具有管轄權。（記者吳政峰攝）

法務部解釋，台灣人在香港犯下三年以上之罪，我方具有管轄權。（記者吳政峰攝）

2019-11-05 21:29:08

〔記者吳政峰／台北報導〕香港媒體今日報導1名台灣籍男子涉嫌在香港搶劫，隨即火速逃回台灣，港媒以台港間沒有司法互助協議，質疑該男恐成「陳同佳第二」的漏網之魚；不過消息一出，隨即遭我國法務部打臉，指強盜罪為3年以上的重罪，台灣本來就有司法管轄權可偵辦。

法務部指出，部分媒體指稱「一名台籍嫌犯在香港搶劫後返台，難起訴」，說法不正確，應予駁斥，正確說明應為，國人在香港犯強盜罪，我國具有司法管轄權，仍應依我國法律追訴處罰。

法務部解釋，按「香港澳門關係條例」第43條第1項第3款規定，台灣人在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國「刑法」規定，因此報載一名台籍嫌犯涉嫌在香港搶劫後返台，現正由檢警依法釐清事實及所涉罪嫌，積極偵辦中，若確涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，我國本即具有司法管轄權，將依法訴究，繩之於法。

法務部強調，報載我方將難以起訴，與我法律規定不符，應予指正，以正視聽；也藉此呼籲港府應提供相關在港證據，以共同打擊犯罪，不讓犯罪之人再度逍遙法外。

港媒報導，該名台灣籍嫌犯假扮顧客，走進香港尖沙咀一家鐘表店，以空氣槍搶走價值台幣389萬元的兩支表，隨即逃逸返台；報導還引用港府說法，指除台嫌返台是「自由人」，不太可能被起訴，除非經過國際刑警組織通緝，又到了美國等國，才能透過引渡返港。

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