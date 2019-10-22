陳同佳案》國安人士：中港與國民黨合演「林鄭脫逃」戲碼

2019-10-22 19:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳同佳案引發司法管轄權爭議，國安人士表示，基於「司法互助原則」早擬妥3套因應劇本：首先、港府要審理，台灣提供司法協助；其次、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正 式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；最後、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

國安人士認為，陳同佳所謂「自首」，台灣就接收人，這似乎是一般很容易理解簡單的邏輯，但這起司法案件的背後動機卻不簡單。尤其背後隱含的「司法一中陷阱」，如果港府願意審判，那麼從頭到尾就不會訂定「逃犯條例」，也不會引發香港「反送中」運動，香港特首林鄭月娥一下要「送中」，一下要「送台」，背後的政治意涵就是把中國跟台灣框架在一起。

另外，國安人士說，國安及行政團隊內部討論時，也從未有要放棄管轄權的意見。但陳同佳是被通緝的嫌犯，不符合自首要件，於法、於情、於理，都不可能讓一個涉及殺人罪嫌犯在香港出獄後，以一個「自由人」的方式，用「自由行」的方式來台。

因此，國安人士強調，我方多次向港方協調司法互助事項，包括嫌犯和相關證據的移交，但港方皆不願予以理會，卻在陳同佳即將出獄前操作「自首」議題，不願意透過正式管道的「司法互助模式」，而以這種形同私了模式，不是台灣不辦，而是台灣政府基於司法主權，無法接受這種踐踏主權的私了模式，此例一開則後患無窮。

國安人士指出，從各種跡象看，從上週末開始，北京、港府、國民黨、兩岸3地部分媒體大力操作陳同佳事件，但不堅持正式的司法互助，才是傷害台灣主權。

國安人士說，國民黨以為撿到槍，大動作進行選舉操作，然而，這實際上是一齣北京、港府、國民黨同聲同調、共同合演的「林鄭脫逃」戲碼。

國安人士認為，執政的蔡英文政府的考量點，這起司法案件除了伸張司法正義外，更涉及國家主權至關重要，不可能像國民黨一般，不負責任地以選舉考量視之，也明知「逮捕殺人犯」是最簡單易懂的論述，但要守住司法主權才能守住國家主權。

國安人事因此表示，陳同佳只要「抵台就逮捕」是最基本底線，而蔡政府全程掌控相關情資，接獲陳同佳人等將於23日上午搭乘班機來台，即派員前往香港，並於22日給予港府最後通牒，要求港方將相關卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供台灣赴港人員攜回，並協助確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。

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