陳同佳案》「不要被誤導」 總統：我們從沒放棄司法管轄權

2019-10-22 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，引起國內論戰，稍早陸委會透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回。對此，總統蔡英文表示，希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道。

讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳，明天即將出獄，陸委會今（22日）傍晚與內政部、法務部舉行記者會，陸委會副主委邱垂正表示，鑑於我方一直等不到港府的正面回應，我方已於今天下午透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回。「為了實踐司法正義、務實處理本案，香港不辦，我們來辦」。

對此，蔡英文在臉書表示，「關於香港人陳同佳是否來台受審一事，我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。」、「這個案件，受害者與加害者都是香港公民，此時此刻，加害者依然被關押在香港監獄，重要的證據和資訊也都在香港。」

蔡英文指出，台灣政府不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。稍早，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣，明天派檢警到香港押解嫌犯。

蔡英文強調，案件發生在台灣，我們當然主張司法管轄權。「我希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道」。

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