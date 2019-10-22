主動出擊！陸委會致電港府：明派檢警赴港帶回陳同佳

2019-10-22 17:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳，明天即將出獄，陸委會今天傍晚與內政部、法務部舉行記者會，陸委會副主委邱垂正表示，鑑於我方一直等不到港府的正面回應，我方已於今天下午透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身份與帶回。「為了實踐司法正義、務實處理本案，香港不辦，我們來辦」。

邱垂正說，昨日陸委會發出新聞稿，呼籲港府，儘快安排台港雙方主管部門坐下來，討論如何建立司法互助機制，及有效處理相關案子，從根本解決問題。

邱垂正指出，法務部也提出三項原則，包括本案台港都有管轄權，基於審理便利性，應由港府優先審理、落實港人審港，政府會透過正式的司法互助方式處理本案，沒有拒收的問題，、政府從未放棄管轄權，絕不卸責。同時也建議兩項方案，我方願意提供相關事證，供港方處理，港府無管轄權一事，應由香港法院來正式裁定。

邱垂正表示，根據港府保安局昨天公開聲明，港府仍然無意受理，且對於我方所提建立台港司法互助機制的建議，也無正面回應，我方對此感到遺憾。

邱垂正指出，鑑於我方一直等不到港府的正面回應，我方已於今天下午透過台港既有管道正式致函港方表示，希望港方依先前公開承諾提供合法協助，就我方於去年3月16日、4月26日所提刑事司法互助請求書之請求事項及相關在港的卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供我方赴港人員攜回。因本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡、滅證之虞，希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身份及帶回，務使作案嫌犯逍遙法外。

若港府沒有回應我方的要求，是否會准許陳同佳來台？內政部次長陳宗彥指出，陳同佳已是通緝犯，不適用線上申請簽證與落地簽方式，只能提出書面申請，我方已正式通知港府，希望在這個機制下讓陳嫌來台。若陳若搭乘非台灣籍航空公司班機來台該如何處理？陳宗彥強調，「這是港府態度問題」。

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