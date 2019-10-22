陳同佳案》蘇貞昌：港府開槍馬英九沒說過話 雙重人權標準

2019-10-22 17:21

〔中央社〕前總統馬英九今天談及陳同佳案時一度哽咽。行政院長蘇貞昌說，馬英九講錯了，台灣沒放棄司法管轄權，馬英九對港府向年輕人開槍都沒說過話，卻突然關心此案，「雙重人權標準，很奇怪」。

馬英九辦公室下午回應表示，民進黨政府不讓涉嫌在台殺人的陳同佳來台投案，蘇貞昌卻說台灣沒有放棄司法管轄權，這種推卸之詞不知有多少民眾能夠聽得懂、能夠接受。請蘇貞昌不要再玩文字遊戲，讓在台殺人、罪證在台灣、遭台灣司法機關通緝的嫌犯能盡速被繩之以法，以伸張公理正義。

馬英九今天上午受訪時表示，從政府部門發言證明蔡政府重視選舉算計，以政治考量處理陳同佳案，更勝於人權保障與正義伸張。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委孔文吉質詢時詢問蘇貞昌對陳同佳案的看法。蘇貞昌答詢時表示，「馬英九講錯了」，台灣沒有放棄司法管轄權，這案件是香港人殺香港人，嫌犯人在香港監獄，被害人家屬也在香港，基於可及性、便利性應由港府審判。

蘇貞昌說，過去也曾表示台港都有司法管轄權，並要求司法互助，但港府不理不睬，突然間要放陳同佳出來，任由陳同佳私下來台灣，「司法正義不能私了」，如果陳同佳要來台接受審判，港府應提供相關資料，包括有沒有搜查嫌犯家裡、做過筆錄，基於司法互助，審判才會完整。

蘇貞昌表示，香港特首林鄭月娥就個案政治操作，馬前總統應針對港府對年輕人開槍，多一點人權關懷，那時候都沒聽到馬英九講過什麼話，突然間對陳同佳案又是哽咽、又是關心，「雙重人權標準，很奇怪」。

蘇貞昌說，港府若要把陳同佳送到台灣，「政府一定辦」，現在港府不睬不理，也不跟台灣司法互助，對偵辦困難，呼籲港府應提供相關資料給台灣，政府間司法互助才能好好偵辦重犯，「不能任由重犯趴趴走，司法空窗期很不應該」。

蘇貞昌表示，港府背後一直是中國，林鄭月娥一直是配合中國；陳同佳在香港監獄被釋放後，就是自由人，可以到處走，「怎麼現在要回台灣自首？」況且要在還沒發現是誰犯案前才叫自首，現在最多只是投案，陳同佳卻願意來台灣面對「殺人案」審判，這也很奇怪。

蘇貞昌說，台灣有司法管轄權，只要港府跟台灣司法互助，其實可以好好審判，但現在港府不願司法互助，是不應該；他也已經命令法務部、陸委會組成專案小組，好好處理這個案子。

馬辦指出，馬英九長年關心中國大陸與香港的民主人權議題，但從不像民進黨以此做政治操弄，也請蘇貞昌與蔡政府不要再為選舉利益而消費香港。蘇貞昌認為馬英九關心受害者人權很奇怪，難道不認為一條寶貴的人命遭殘忍殺害是一件很嚴重的事，不值得關懷。「人命關天」，蘇貞昌的講法才是既冷血又奇怪。

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