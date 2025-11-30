酷澎3370萬用戶個資疑被中籍員工外洩 執行長鞠躬道歉

南韓電商酷澎3370萬名用戶個資疑被中國籍員工外洩，CEO朴大俊鞠躬道歉。（路透）

南韓電商酷澎（Coupang）有3370萬名用戶的個資疑似被中國籍員工外洩，CEO朴大俊（박대준，音譯）今（30日）下午在首爾市政府出席緊急會議，向大眾鞠躬道歉。不過，用戶個資是從今年6月24日起就開始被竊取，因此酷澎被懷疑太晚察覺。

據《韓聯社》報導，對於韓國酷澎為何整整5個月都沒發現個資洩露一事，朴大俊指出由於調查還在進行中，因此很難詳細解釋；至於是否為中國員工外洩，朴大俊也表示一切還在由警方釐清，若說明過多可能會影響偵辦。

據了解，酷澎自6月24日起用戶個資遭竊後，直到本月20日才公告有4500名客戶個資外洩，到了29日突然宣布爆增約7500倍至3370萬名，外洩內容包含姓名、電郵、電話號碼、地址和部分訂單資訊。

據了解，南韓酷澎擁有2470萬名活躍用戶（具有購買紀錄），和3370萬差了900萬，因此可能是註冊過的帳號都被洩露個資。酷澎對此強調付款資訊、信用卡號碼並沒有外洩，並已全面檢查資安系統，希望未來能更好地保護客戶資料。

