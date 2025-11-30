為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

    2025/11/30 16:41 即時新聞／綜合報導
    疑似中國女遊客堅持破壞大阪勝尾寺旁的「台灣達摩陣」，完全不顧丈夫阻攔。（@cwsocool_/Threads授權提供）

    疑似中國女遊客堅持破壞大阪勝尾寺旁的「台灣達摩陣」，完全不顧丈夫阻攔。（@cwsocool_/Threads授權提供）

    中日關係因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論而更顯緊張之際，中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊。不過，1名台灣旅客今（30）日在大阪勝尾寺目睹，1名疑似中國籍女子不滿地上以達摩排列出的台灣圖案，竟闖入寺方劃出的禁止進入區域，將圖案肆意破壞，完全不理會丈夫的制止。

    大阪勝尾寺以「必勝達摩」聞名，旅客常會購買達摩祈願，並依心意擺放。近來有台灣遊客默契接力，在寺內拼出「台灣本島形狀」、「TW」、「I❤️YOU」等圖案，成為台灣人之間的海外小小互動。

    然而，日本時間下午2時許，1名台灣遊客正準備放達摩時，1名講中文的女子突然跨越圍線，直接破壞「TW」及「台灣形狀」的達摩陣，一旁的小孩看了當場傻眼。儘管她的丈夫不斷勸阻，強調「回去再檢舉就好」，但女子不聽，離開後似乎又折返二度破壞，讓原Po忍不住吐槽：「日本不是很危險嗎？不是被叫不要來嗎？出來玩需要這樣嗎？」他也提到，現場也有不少中國遊客，但大多僅看看便離開。

    畫面上傳至Threads後迅速引爆討論，不少網友指出對方是中國人，更怒批：「昨天有去，很多中客。中國人不聽習近平的話？還去日本」、「連這種玩具都不放過，我不覺得台灣投降了，他們會放過台灣人」、「他老公都覺得丟臉」、「廟方都圍起來了，世界藤壺就是這麼讓人厭惡！」、「看起來被取消的航班還不夠多，還有漏掉的蟑螂跑去日本了」、「這樣破壞有什麼意義真的很低能」。

    也有人提醒，這些達摩不只是裝飾，而是信眾祈願之物，女子地破壞的行為相當不敬，「亂碰別人的達摩會厄運纏身」、「那些達摩可是放在勝尾寺，大家買來擺有的有寫願望，甚至是神明自己家裡欸，這樣搞真是善於累積自己的業力欸」。

    更有網友貼出另1名外國遊客竟整個人躺上達摩堆拍照的照片，直呼現場已遭多次破壞，呼籲前往的民眾協助整理，掀起另一波撻伐。

