陳同佳案》香港建制派媒體跳針狂問 小英一句話打臉

2019-10-22 17:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕港女箱屍命案凶嫌陳同佳有意來台投案，引發港台兩地關注，香港有線新聞今天派記者跨海來台跟隨蔡英文行程，這名記者接連發問，蔡英文一一接招，但這名記者一再跳針，連「台灣政府政治凌駕法律」都說出口，而蔡英文把矛頭對準港府，不急不徐一一回應香港記者的提問，可以說「完勝收場」。

這名記者不僅未遵守「一新聞台一發問」的規矩，還一再對蔡英「跳針」逼問「陳同佳案，台灣為什麼政治凌駕法律？」、「為什麼人犯已經要自首了，還要司法互助？」，蔡英文不疾不徐回答，讓這名記者問到飽。

蔡英文今天南下彰化拜廟，行程空擋接受記者聯訪，這名香港有線新聞記者似乎有備而來，一開頭就連問兩個問題，包括質疑台灣政府為何拒絕陳同佳來台投案，其次又問，明明陳同佳已經願意來自首了，為什麼還要求雙方司法互助？

女記者連問兩個問題，在一旁的總統發言人丁允恭出言提醒，「一台只能發問一個問題」，但蔡英文仍讓女記者發問完，她回答時強調，該案台灣並沒有放棄司法管轄權，且已經準備好，她直接點出，「香港政府放棄自己公民的管轄權才可議」，是個不負責任的政府。

蔡英文的回答，態度堅定，矛頭直指港府，香港記者一時不知如何回應，也不管丁允恭再次阻止，記者接續再問「台灣政府的作法，政治凌駕法律」。

聽到記者說「政治凌駕法律」，蔡英文與她面面相覷說，到底誰凌駕法律？這是很清楚的，（港府）應該管而不管，但台灣願意擔負起這個案子的責任，「這算是政治凌駕法律嗎？」

香港女記者的多次提問，引發台灣記者不奈，她跟台灣總統交手，一路落下風，她又想再提問，但台灣記者也想向總統請教其他問題，這名記者也無機會「扳回一成」。

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