陳同佳案 蔡清祥：司法正義不能私了、不允許殺人犯逍遙法外

2019-10-21 19:57

〔記者楊國文／台北報導〕針對港女命案兇嫌陳同佳想到台灣投案，但外界質疑陳是「被投案」，恐有港府、甚至中國方面在幕後操作，呼籲勿陷於「一中框架」陷阱，但國民黨方面則認為我方應行使司法管轄權，同意陳同佳來台投案，法務部長蔡清祥今和陸委會副主委邱垂正召開記者會，蔡強調，法務部處理本案應符合三項原則，堅持「司法正義不能私了，不允許殺人犯逍遙法外」；邱也指出，當務之急，台港應儘速討論司法互助機制。

蔡清祥指出，法務部處理本案三項原則是，首先，台港雙方均有此案的司法管轄權，基於兇嫌陳同佳和被害女友都是香港籍，且陳目前在香港羈押中，在他羈押期滿前，港府應本於職權追訴其殺人犯行，又考量「港人港審」與審判的優先性和便利性，應由香港政府優先處理。

其次是「司法沒有空窗期」，無論中華民國或香港特區政府均應負起責任。港府更不應該讓殺人嫌疑犯陳同佳任意遊走，以免有串證或湮滅證據情形，中華民國政府會透過司法互助方式處理本案，「絕不會私了，更不會有拒收的問題」。

最後，是中華民國政府從未放棄管轄權，絕不卸責，中華民國政府願在司法互助前提下，全力提供相關資訊、並派員協助。

另外，蔡清祥指出，行政院已責成法務部和陸委會組成專案小組與港方接洽，處理本案司法互助事宜，並提出兩項方案，一、是考量家屬心情，和審判的優先性和便利性，香港政府應優先審理本案，我國司法機關願提供相關事證協助審理。二、香港政府有無管轄權一事，應由香港法院做出正式裁定，若本案經香港法院裁定無管轄權，中華民國政府願意針對本案與港府共同討論後續處理。

蔡清祥強調，在司法互助的前提下，陳同佳因涉殺人重罪，不應縱放，港府應於陳另案執行期滿時立即逮捕並偵辦，以伸張正義。

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