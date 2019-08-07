共同打擊犯罪！台灣與諾魯簽署刑事司法互助條約

我國法務部長蔡清祥與諾魯共和國司法及國境管理部長David Adeang簽署司法互助條約。（記者黃捷攝）

2019-08-07 17:51

〔記者黃捷／台北報導〕台灣跨國司法互助又一里程碑！我國法務部繼今年6月與波蘭簽署司法互助協定後，今再與諾魯共和國簽署「中華民國（臺灣）政府與諾魯共和國刑事司法互助條約」，我國先前已與美國、中國、菲律賓、南非及波蘭簽署，此次是第6個刑事司法互助條約及協定。

本條約歷經2年磋商，在我國法務部、外交部及駐諾魯大使館的共同努力下，雙方終獲致簽署共識，簽約儀式今在法務部2樓文史陳列館舉行，我國由法務部長蔡清祥出面，諾魯則由其司法及國境管理部長David Adeang代表簽約。

法務部指出，本條約生效後，我國與諾魯將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供協助，範圍包括取得證言供述、文書證據、確認關係人所在及身分、文書送達、確認物之性質及所在、執行搜索及扣押、協助凍結扣押及執行罰金，以及其他任何符合該受請求國法律之協助。

此外，未來我國與諾魯也可透過視訊詢問，或准許請求方人員在證人、被告陳述時在場，依受請求方同意的方式詢問，使兩國辦案人員可以組成實質聯合調查團隊（Joint Investigation Team），以科技方式進行偵查，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力，提升犯罪偵查效率，將可有效遏阻太平洋區域內，甚而全球的運毒、電信詐欺等跨境犯罪。

David Adeang今致詞表示，很感謝台灣外交部、法務部等單位的努力，諾魯目前也正面臨跨國毒品、洗錢、組織犯罪的問題，確有與台灣司法互助的需求，本次簽約意義重大。

我國法務部長蔡清祥與諾魯共和國司法及國境管理部長David Adeang簽署司法互助條約。（記者黃捷攝）

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