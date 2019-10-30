犯罪被害補償 法務部：港女命案適用

法務部政務次長陳明堂。（記者吳政峰攝）

2019-10-30 22:54:59

〔記者吳政峰／台北報導〕港男陳同佳去年跟港籍女友潘曉穎來台旅遊，卻將她殺害棄屍在台北捷運竹圍站旁草叢，潛逃回港，直到潘父來台尋女，謀殺案才曝光，而根據我國的「犯罪被害人保護法」規定，只要犯罪行為地在台灣，被害人家屬就可獲得補償，最高可達210萬元，惟潘女家屬是否已申請補助，法務部保護司不願證實。

「犯罪被害人保護法」2011年修正，不論本國籍或外國籍人士，也不論故意或過失，只要犯罪行為地發生在台灣，基於人人生而平等的理念，被害人或其家屬可視情況申請醫療費、殯葬費、扶養金、精神慰撫金等補償，最高達210萬元。

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保護司指出，犯罪被害人或遺屬若要申請補償金，應向案件所轄的地檢署申請，而犯罪被害人保護協會也可協助轉介，此外，犯保工作人員會全程陪同被害人或遺屬面對訴訟，給予適當的協助與心理支持，降低他們的不確定感。

地檢署收案後，會成立「犯罪被害人補償審議委員會」，審議相關費用是否合理，再決定是否核撥，至於潘女家屬有沒有向承辦命案的士林地檢署申請補償，保護司則表示事關家屬隱私，不便透露。

至於台灣人若在境外遭人殺害，自102年12月9日起，遺屬也可依犯罪被害人保護法申請扶助金，最高20萬元。

保護司強調，犯罪被害人保護一直是司法的重要區塊，除了幫助本國人，外籍移工亦是扶助對象，以2012年一名印尼漁工遭同事綁錨沉海身亡為例，家屬連買機票來台灣的經費都沒有，犯保多次奔走，先幫忙把遺體從澎湖運到高雄，再送到台北，最後回到印尼，歷經兩個多月的時間，雖然是漫漫長路，但終究助他回家了。

保護司科長朱念慈表示，犯罪被害人保護協會會陪同被害人或家屬一起面對難關。（記者吳政峰攝）

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