殘殺女友 抄16本心經想減刑／法官退貨 「不是抄抄就行」

男子陳昭坤殺害女友，不符合自首規定，仍判無期徒刑。（記楊國文攝）

2024/11/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市男子陳昭坤不滿同居八年的劉姓女友要分手，持菜刀砍殺她的後頸等要害七刀致死，基隆地院依殺人罪判處無期徒刑；陳男上訴高等法院主張符合自首規定，並當庭呈上十六本手抄心經迴向給被害人表示懺悔，請求減輕其刑，但遭審判長張惠立「退貨」，質問「不是抄一抄心經就能證明功德」；高院審理認定陳男不符合自首，昨仍判陳男無期徒刑，可上訴。

犯後拖延拒警進門 二審仍判無期

四十七歲陳男以打臨工為業，去年七月不滿同居劉女要分手，趁劉女返回同居租處拿衣物時提復合遭拒，陳男抓狂怒嗆「要死大家一起死」，以左手掐住劉女脖子，右手持菜刀朝她的後頸等處猛砍七刀致死。基隆地檢署依殺人罪起訴陳男，建請法院判處無期徒刑。

請繼續往下閱讀...

基隆地院組成國民法官審理，陳男主張符合自首減刑規定，並稱每天都唸佛經、抄佛經迴向給劉女，請求輕判七年六月。基院認為，陳男案發後拖延數分鐘拒絕警方入門，並有清洗血跡等滅證行為；員警入門前，已可預見陳男可能涉及殺人、重傷害等犯行，認定不符合自首要件，依殺人罪判陳男無期徒刑、褫奪公權終身。陳男認為符合自首規定、一審判刑太重，上訴高等法院。

高院開庭時，陳男突然遞上十六本手抄的「般若波羅密多心經」，表示有悔意，希望手抄心經迴向功德給劉女，請求輕判。審判長張惠立當場退回手抄本心經，稱「不是抄一抄就收到你的功德」，又說「抄寫心經教了你什麼？還是只跟著抄？」、「殺人、抄佛經、不能學壞，有關聯嗎」？陳男答稱，常和劉女到廟裡打坐，他不會說謊，盼法官「像青天一樣」，明白他的用心。

被害家屬委任律師批評，一審時，家屬就不接受陳男所送佛經，「這不是家屬能接受的懺悔方式」。高院審理指出，員警入門前已認為屋內的劉女可能已無生命跡象或遇害，認定陳男開門後即向員警表示殺害劉女要自首，不算自首，一審判處陳男無期徒刑，並無違誤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法