和解、道歉、賠償最重要 法界：開庭演過頭反扣分

男子陳昭坤殺害女友，不符合自首規定，仍判無期徒刑。（記者楊國文攝）

2024/11/20 05:30

〔記者張文川／台北報導〕殺害女友的建築工人陳昭坤，向二審法官呈上他在看守所手抄十六本心經表達懺悔之意，卻遭法官退貨未獲減刑，仍判他無期刑徒。法界表示，不少殺人被告認為抄佛經就等於悔過，將此視為減刑利器，事實上法官審酌犯後態度會考量很多因素，對被告而言，最重要的是真誠向被害人或家屬道歉，積極賠償彌補犯下的過錯，確實展現認錯、悔悟的誠意。

曾任台北地院刑事庭審判長的律師吳孟良認為，抄佛經不論抄幾本都不能代表什麼，法官量刑會整體考量所有的客觀情狀，犯後態度僅為其中一環；被告很難在法院短短幾十分鐘的庭訊中，以言語表達犯後的態度，當庭痛哭流涕、下跪求饒的情況不時上演，但大多未呈現自己理解被害人所受的痛苦、對社會造成的傷害，只站在本位立場請求輕判，往往獲致反效果，演過頭反而顯得矯情，扣分判得更重。

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曾任檢察官的律師翁偉倫表示，不少民眾有所誤解，實務上不可能只因抄佛經就獲輕判，刑事重罪最終被認定犯後態度良好而獲酌減其刑者，九十五％是和解、道歉、賠償損失、獲得被害人及家屬的宥恕，缺一不可，少部分是和解金額談不攏而破局，但被告已展現最大的賠償誠意，也有機會獲酌減。

翁偉倫說，量刑證據並非採用可嚴格證明的事證，而是整體觀察被告的犯後態度，若只是在看守所抄佛經，未在訴訟中展現積極賠償、真心道歉、尋求和解等彌補過錯的作為，不可能獲得法官及國民法官認定有悔意。

吳孟良表示，最重要的是被害人的意見，庭上的表演只是一時，法官不在場時的調解態度，被害人都看在眼裡，感受最深刻；此外，想證明悔過，還可提出所方教誨師、管理員、醫師等中立意見為證，不過所方不會輕易為收容人背書。

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